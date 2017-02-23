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    Нардеп Белый: угрозы Билецкого нужно расценивать как преступление

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    По словам народного депутата Алексея Белого, правоохранительные органы должны сделать все для того, чтобы обезопасить депутатов от угроз, подобных озвученным лидером "Азова" Андреем Билецким.
    Народный депутат Алексей Белый
    Facebook Алексей Белого

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Блокада на Донбассе и угрозы в адрес народных депутатов — преступление, считает нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Алексей Белый.

    Народный депутат, лидер партии "Национальный корпус", созданной на основе батальона "Азов", Андрей Билецкий во время выступления в Верховной Раде зачитал ультиматум власти от националистических сил в котором пригрозил самораспуститься парламент.

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    "Можно делать какие-угодно заявления, но закон говорит только об одном — самороспуск Верховной Рады возможен только в случае, если 150 народных депутатов заявляют о том, что лишаются своих полномочий. Просто так говорить можно любые вещи. Например, недавно Надежда Савченко заявила о том, что она лишает себя неприкосновенности, хотя закон этого не предусматривает. Так что, подобные заявления — это обычный пиар", - считает нардеп Алексей Белый.

    По его словам, подобные угрозы являются преступлением, за которое нужно наказывать по закону.

    "Сегодня в Украине создалась целая система правоохранительных органов — прокуратура, полиция, НАБУ… Если в адрес народных депутатов звучат прямые угрозы, то для этого надо применить закон, чтобы никто больше не пользовался подобными инструментами воздействия. В стране идет война, существуют огромные проблемы с экономикой, а некоторые политики собрались идти по пути, который еще дальше разваливает государство. Это ни что иное, как преступление", — говорит политик.

    Вместе с тем, по словам нардепа, в ВР должны быть готовы к любому развитию событий.

    "Человечество выжило благодаря тому, что всегда чего-то боялось и искало пути собственной защиты. Если мы сегодня не будем бояться, то вымрем как наши предки. Если в адрес депутатов Верховной Рады поступают подобные угрозы, мы должны думать, как защититься от этих угроз. В этом плане свои функции должны выполнить правоохранительные органы", — резюмировал Белый.

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