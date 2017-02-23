Нардеп Белый: угрозы Билецкого нужно расценивать как преступление

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Блокада на Донбассе и угрозы в адрес народных депутатов — преступление, считает нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Алексей Белый.

Народный депутат, лидер партии "Национальный корпус", созданной на основе батальона "Азов", Андрей Билецкий во время выступления в Верховной Раде зачитал ультиматум власти от националистических сил в котором пригрозил самораспуститься парламент.

"Можно делать какие-угодно заявления, но закон говорит только об одном — самороспуск Верховной Рады возможен только в случае, если 150 народных депутатов заявляют о том, что лишаются своих полномочий. Просто так говорить можно любые вещи. Например, недавно Надежда Савченко заявила о том, что она лишает себя неприкосновенности, хотя закон этого не предусматривает. Так что, подобные заявления — это обычный пиар", - считает нардеп Алексей Белый.

По его словам, подобные угрозы являются преступлением, за которое нужно наказывать по закону.

"Сегодня в Украине создалась целая система правоохранительных органов — прокуратура, полиция, НАБУ… Если в адрес народных депутатов звучат прямые угрозы, то для этого надо применить закон, чтобы никто больше не пользовался подобными инструментами воздействия. В стране идет война, существуют огромные проблемы с экономикой, а некоторые политики собрались идти по пути, который еще дальше разваливает государство. Это ни что иное, как преступление", — говорит политик.

Вместе с тем, по словам нардепа, в ВР должны быть готовы к любому развитию событий.

"Человечество выжило благодаря тому, что всегда чего-то боялось и искало пути собственной защиты. Если мы сегодня не будем бояться, то вымрем как наши предки. Если в адрес депутатов Верховной Рады поступают подобные угрозы, мы должны думать, как защититься от этих угроз. В этом плане свои функции должны выполнить правоохранительные органы", — резюмировал Белый.

Читайте также: Экспертный опрос: оружие гражданам нужно дать для самозащиты