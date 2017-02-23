Несмотря на блокаду Донбасса, поставки угля в Украину не прекращались - Яковлева

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что продолжение блокады Донбасса может больно ударить по экономике. При этом он подчеркнул, что больше всего от нее страдают простые украинцы. По его словам, существует риск веерных отключений, что ставит под угрозу экономический рост государства. Гройсман отметил, что в среднесрочной перспективе у Украины нет альтернативы антрацитовому углю, добываемому на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

В то же время, член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева, ссылаясь на данные оператора энергорынка "Укрэнерго", заявила, что уголь в Украину завозится.

"Если мы посчитаем, сколько угля осталось до конца отопительного сезона, то у нас, практически, даже есть остатки, и даже если остановятся поставки угля в нашу страну… (поставки — Ред.) не остановились, мы это видим по данным "Укрэнерго", что они не прекратились, если остатки на складах были 1 600 тыс тонн и сегодня они не изменились. Уголь потребляется, у нас есть отопление, электроэнергия, поэтому уголь потребляется, но он и поставляется", — подчеркнула эксперт в эфире радиостанции "Голос Столицы".

По ее словам, это касается и антрацитовой, и газовой группы углей.

В конце января группа бывших бойцов АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады Украины, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. Два предприятия, входящие в "Метинвест", были вынуждены приостановить производство.