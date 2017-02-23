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    Блокада может подтолкнуть Киев к сотрудничеству с РФ - Землянский

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (502)

    (обновлено: )6910
    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский считает, что блокада железнодорожного сообщения с Донбассом не является чем-то серьёзным, с ней можно было бы легко справиться с помощью переговоров или "силовым путём".
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Блокада железнодорожного сообщения с Донбассом со стороны активистов может подтолкнуть Киев к сотрудничеству с Россией, считает эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

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    "Вся эта блокада в конечном итоге приведёт к тому, что будет подталкивать Украину и украинскую промышленность, энергетику к сотрудничеству с Россией. Мы это на сегодняшний день наблюдаем", — сказал Землянский на пресс-конференции в четверг.

    По его мнению, блокада не является чем-то серьёзным, с ней можно было бы легко справиться с помощью переговоров или "силовым путём".

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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