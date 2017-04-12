"Азовцы" с балалайками заблокировали "Сбербанк" в Днепре

Митингующие в среду заблокировали отделение "Сбербанка" на улице Воскресенской в Днепре.

Аналогичная акция проходила в Днепре 15 марта. Тогда представители партии "Национальный корпус" (создана на базе "Азова") впервые вышли на митинг с требованием закрыть "дочку" российского банка в городе. Участники протеста тогда привезли бетонные блоки, с помощью которых перекрыли вход в банк, а позже зацементировали.

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На кадрах видно, что на здании развернут огромный флаг Украины, участники держат в руках балалайки.