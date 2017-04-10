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    Сторонники "Азова" пикетировали офисы "Альфа-банка" и "Проминвестбанка" в Киве

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (251)

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    Также в понедельник нацбатальон "Азов" начал бессрочную акцию по блокировке российских банков в Харькове и "дочки" российского "Сбербанка" в Киеве.
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    Митинг Азова под Альфа-банком в Киеве
    ВК батальона "Азов"

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Сторонники партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", сообщают о начале митингов под офисами "Альфа-банка" и "Проминвестбанка" в Киеве.

    Ранее нацбатальон "Азов" сообщил, что начал бессрочную акцию по блокировке российских банков в Харькове и "дочки" российского "Сбербанка" в Киеве.

    "Агитационному рейду со стороны националистов в Киеве подвергся "Альфа-банк" и "Проминвестбанк", — говорится в сообщении батальона "Азов" в социальной сети "Вконтакте".

    ВК батальона "Азов"
    Митинг "Азова" под "Проминвестбанком" в Киеве

    Напомним, в понедельник у офиса "Сбербанка" в Харькове произошли столкновения участников акции протеста и сотрудников полиции.

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