Сторонники "Азова" пикетировали офисы "Альфа-банка" и "Проминвестбанка" в Киве

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Сторонники партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", сообщают о начале митингов под офисами "Альфа-банка" и "Проминвестбанка" в Киеве.

Ранее нацбатальон "Азов" сообщил, что начал бессрочную акцию по блокировке российских банков в Харькове и "дочки" российского "Сбербанка" в Киеве.

"Агитационному рейду со стороны националистов в Киеве подвергся "Альфа-банк" и "Проминвестбанк", — говорится в сообщении батальона "Азов" в социальной сети "Вконтакте".

ВК батальона "Азов" Митинг "Азова" под "Проминвестбанком" в Киеве

Напомним, в понедельник у офиса "Сбербанка" в Харькове произошли столкновения участников акции протеста и сотрудников полиции.