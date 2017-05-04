В атмосфере тотального молчания. Националисты готовят акцию "Смертный полк"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Не Бессмертный

Националисты намерены сорвать готовящееся 9 мая в Киеве шествие в честь Дня Победы. Об этом заявил лидер батальона ОУН Михаил Коханивский.

В противовес "Бессмертному полку" националисты готовятся устроить акцию "Смертный полк". В соцсетях они уже обратились к украинцам с призывом выйти на улицы и остановить "красную гидру".

"Девятого мая в Киеве коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берет свои истоки в Москве и носит название "Бессмертный полк"… Не дадим красной гидре просочиться в Киев!" — написал Коханивский в Facebook.

По его словам, в прошлом году "это шествие обозначилось иконой Сталина, советскими флагами и грубыми попытками коммуняк разорвать наш красно-черный флаг борьбы (флаг украинских националистических движений — Ред.)".

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Позже Коханивский добавил, что в пятницу, 5 мая, пройдут межорганизационные собрания по поводу акции "Смертный полк".

"5.05.2017 г. в 19.00 по адресу: г.. Киев, ул. Мазепы, 6а (штаб ОУН) состоятся межорганизационное собрание по поводу акции "Смертный полк", инициированной ОУН. Приглашаются представители национал-патриотических организаций, партий, и все неравнодушные украинцы. На обсуждении — недопущение ватного шабаша в Киеве 9 мая", — сообщил он.

В тревожном ожидании

В канун 9 мая обстановка в Киеве и регионах традиционно обостряется. В этом году во избежание провокаций организаторы решили не проводить акцию "Бессмертный полк". Вместо нее пройдет акция под названием "Никто не забыт, ничто не забыто", посвященное чествованию памяти ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ).

Участники акции пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников ВОВ.

В Днепре и Кривом Роге мероприятие будет называться "Марш Победы". Запланированы акции в Мелитополе, Харькове, Кропивницком и ряде других городов.

Аналогичная акция "Бессмертный полк" также проходит в День Победы ежегодно в России и других странах.

Неоднозначные отзывы

В сети на планы националистов отреагировали неоднозначно. Кроме схвальных отзывов, пост Коханивского в Facebook собрал и немало неодобрительных. По мнению некоторых пользователей, "Смертный полк" — не более чем пиар-акция, которая может лишь спровоцировать провокации, расколоть и без того разобщенное украинское общество.

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"Если вам нужно только разбуривания провокациями, люди за вами не пойдут, такое неадекватное поведение только раскалывает и без того разобщенный народ. Вам нужен пиар, толкотня и драки — вот ваш уровень. А сделать цивилизованно — запретить ход "Бессмерного полка" по причине подрывной деятельности его основателя в Украине — Елены Бережной для вас будет слишком тихо и толерантно. Ликвидировать проблему с предателями во власти, учредителями этого движения вам слабо. Эти драки делают Украину Средневековьем..", — пишет пользователь Ольга Моиса.

"Не ваш праздник, чего лезть?" — спрашивает с возмущением пользователь Николай Рогачёв.

Некоторые высказывают и вовсе мнение, что лучший способ — игнор таких акций.

"Лучший способ при нынешней информационной презумпции — игнор таких мероприятий, бойкот средствами массовой информации. Я бы обратился к СМИ с призывом проигнорировать такие мероприятия", — считает Юрий Ходаев.

Депутат Рады 3-7 созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб отмечает, что националисты всегда пытались, если не сорвать, то омрачить празднование 9 мая.

"Это совершенно очевидно. Потому что те силы, наследниками которых они себя считают, в 1945 году потерпели как раз поражение. Для них это, безусловно, не является днем победы. Но я не думаю, что в данном случае они способны провести какую-то массовую акцию, которая перекрыла бы желание нормальных людей отметить подвиг своих дедов и прадедов", – заявил Голуб.

При этом он считает, что националисты действуют несамостоятельно, в угоду киевским властям, которые готовы воспользоваться любым поводом, чтобы запретить проведение таких акций.

"Ведь киевские власти на сегодня готовы воспользоваться любым поводом, чтобы запретить проведение подобных акций. Понятно, что это будет объяснено попытками сохранить мир, не допустить провокаций и т.д. Мне кажется, что заявление радикалов подготовлено именно с такой целью при содействии людей из администрации президента", – считает экс-депутат Рады.

Реакция в России

Отреагировали на планы националистов и в России. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая требует от европейских политиков дать правовую оценку заявлению националистов.

"До 9 мая еще есть время у европейских политиков и бюрократов определиться с надлежащей и честной правовой оценкой происходящего в Киеве и потребовать от Порошенко принять решения и действия по недопущению в священный День Победы каких бы то ни было преступных выходок неонацистов. И это не пожелание, а требование, основанное на международном праве", — высказалась она.

По материалам из открытых источников интернет