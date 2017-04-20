Националисты у КГГА: русский язык - средство агрессии!

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Утром в четверг 20 апреля у здания Киевсовета националисты из "Свободы", "Правого сектора" и ОУН провели митинг в поддержку "языкового" проекта депутата Юрия Сиротюка. Согласно проекту, обслуживать киевлян должны на украинском языке.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Митинг возле КГГА об использовании украинского языка

Предполагалось, что эта акция будет массовой (и власти приняли меры безопасности — неподалеку от КГГА можно было видеть группы бойцов Нацгвардии в полной экипировке). С призывом к киевлянам отпроситься с работы и прийти поддержать проект обратилась известная своей борьбой с русскоязычными кассиршами писательница Лариса Ницой.

"Пусть те депутаты, которые еще не поняли, что нам нужны наши языковые права уже сегодня, это поймут, глядя на нашу численность. И нам все равно, будут там какие-то партии или нет, и какие у них флаги. Мы пришли за своими правами! И за списком тех депутатов, которые за наши, не дай Боже, не проголосуют", — написала Ницой на своей странице в Facebook.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Митинг возле КГГА об использовании украинского языка

Народ, однако, особой сознательности в этом вопросе не проявил, многочисленным митинг назвать нельзя — пришли несколько десятков человек.

Организаторы сослались на то, что "день сегодня холодный". Но, вполне возможно, люди имеют свое мнение о том, какие именно права следует отстаивать в первую очередь (и право требовать от продавцов изысканных бесед на мове не относят к разряду своих первоочередных нужд).

"Люди холодные, голодные, а эти — знай, свет строчат!", — в сердцах произнесла женщина, проходившая мимо митингующих. Наверное, такого мнения придерживаются многие украинцы — но только не представители националистических партий и групп.

Один из выступавших на митинге у Киевсовета напомнил о войне на востоке Украины. По его словам, там "воюют за Украину, за украинскую культуру и за украинский язык".

Автор проекта, глава депутатской фракции ВО "Свобода" в Киевсовете Юрий Сиротюк заявил, что "большинство населения этой страны — автохтоны", но "за 25 лет (независимости — Ред.) не удалось добиться элементарных вещей: чтобы в магазинах, в кафе, в сфере услуг с вами говорили на нашем родном, а для кого он не родной, то — на государственном конституционном языке".

По его словам, все эти 25 лет националисты просили неких "наследников оккупантов из русифицированных украинцев" выучить украинский язык.

"Четвертый год войны с Москвой, с Мордором, а снова встает и встает актуальный вопрос: как пять лет тому назад мы защищали украинский язык, как мы защищали его на Революции Достоинства, и снова мы должны защищать украинский язык!", — заявил Сиротюк.

От кого защищать? Да от Путина, конечно. Депутат подчеркнул, что, по его мнению, "язык — не только средство коммуникации, для Путина это средство войны, средство агрессии", посильнее танков и ГРАДов. И вспомнил про "путинский кулич", который, по его утверждению, вытесняет сейчас традиционную украинскую "паску".

По словам Сюротюка, нынешняя украинская власть — "безбожная, говорит одно, а делает другое". Но это было сказано не о тарифах, не о зарплатах и пенсиях: депутат выразил возмущение тем фактом, что его проект за целый год никто не решился воплотить в жизнь, "находят отговорки".

При этом депутат считает, что в его проекте "никакой дискриминации нет".

Депутат Киевсовета от "Свободы" Игорь Мирошниченко заявил, что если пока не удастся провести решение об обязательном обслуживании на украинском "на законодательном уровне", то нужно будет прибегнуть к бойкоту иноязычной (читай — русскоязычной) торговли: "ударим копейкой!".

"Я хочу напомнить, как Бандера на Западе когда-то проводил школьные монопольные акции, как украинцы не ходили в польские магазины, не ходили в польски кооперативы", — заявил депутат. И выразил уверенность в том, что "рано или поздно, Киев будет по-настоящему европейским, а значит — украинским городом".

Все эти языковые инициативы вряд ли будут способствовать единению в украинском обществе. Какое там единение, если музыкант Олег Скрипка уже предлагает создать гетто для людей, которые "не могут выучить украинский язык"? Борцы за "украинскую Украину" продолжают идти дорогой вражды…

Напомним, в Киеве и в других городах в последнее время участились инциденты, связанные с требованиями обслуживать на государственном языке.

Такие требования предъявляются в разной форме и вызывают столь же разнообразную реакцию, иной раз и неожиданную для "борцов". Так, в одном из торговых центров за русскоязычную кассиршу решительно заступился украиноязычный участник АТО.

Ранее радикал-националисты сорвали проведение в Украине международной акции "Тотальный диктант-2017", заблокировав вход в Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве.

Проект Юрия Сиротюка "О преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере" предлагает, в частности, "установить, что в Киеве языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является государственный язык — украинский".

Употребление украинского языка предусматривается во всех сферах обслуживания граждан: "поставщик услуг обязан обращаться и общаться с получателем услуг (клиентом) исключительно на государственном языке".