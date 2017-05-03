Психология проигравших. Украина дистанцируется от Дня Победы

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украина оказалась одной из самых пострадавших республик в годы Великой Отечественной войны, она была разрушена, много людей — и солдат, и мирных жителей — погибли. И теперь, спустя десятилетия, здесь снова "непростая ситуация". Об этом сказал политический эксперт, директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков, выступая в пресс-центре РИА Новости Украина в ходе телемоста "Минск-Бишкек-Киев-Тбилиси", посвященному Дню Победы.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"

В начале телемоста в минской студии генерал-майор танковых войск в отставке, ветеран войны и Вооруженных сил СССР, участник Сталинградской и Курской битв, освобождения Украины, Молдовы, Прибалтики, Беларуси и Минска, Восточной Пруссии Александр Федорович Фень рассказал о некоторых ярких боевых эпизодах (например, о том, как советским такистам удалось взять трофей — немецкий танк "Тигр"). Он обратился к ветеранам с призывом общаться с молодежью и рассказывать им правду о войне — "от кого еще им правду узнать?".

В киевской студии с этим согласились. При этом Павел Рудяков отметил, что простой ситуацию в стране (в контексте подготовки к празднованию Дня Победы) назвать нельзя.

"Украина (во время войны) оказалась в наименее выигрышном положении. И немецкий Восточный фронт по нам проходил, и назад уже наша Советская армия шла, освобождала все эти территории. Много людей погибло — и мирных жителей… Много украинцев воевали, достойно воевали. У нас сегодня не присутствуют (в студии — Ред.) наши ветераны, но в Украине остались еще люди, которые через все это прошли. Но. Если говорить про сегодняшний день, то у нас ситуация с этими майскими праздниками (1 и 9 мая — Ред.) — непростая", — сказал Рудяков.

Политэксперт добавил, что в целом, Первомай страна отгуляла, по сравнению с предыдущими годами, "без особой крови и без особых нервов, хотя были отдельные инциденты и провокации".

"Даже в информационном поле атмосфера была… ну, по нашим меркам — спокойная. Надеюсь, празднование 9 мая тоже так пройдет, без эксцессов", — сказал Рудяков.

Он отметил, что на Украине "на государственном уровне празднование 9 мая сейчас выглядит достаточно скромно".

"Мы… то есть, не мы, а наша государственная власть, наша политическая элита от этого праздника дистанцируется по понятным причинам, о которых не хочется сегодня говорить… Что касается людей, гражданского общества, то праздник остается", — подчеркнул политолог.

Рудяков рассказал, что, по крайней мере, в Киевской области (и, скорее всего, в других регионах тоже) местными жителями уже приведены в порядок и украшены к празднику монументы героям Великой Отечественной войны (впрочем, отметим, сам этот термин постмайданная власть вывела из оборота, заменив на "Вторую мировую" — Ред.).

"Если, не приведи Господи, кампания декоммунизации дойдет до этих памятников, то очень трудно будет все это дело проводить", — сказал эксперт.

Рудяков поддержал мнение, высказанное ветераном в минской студии: для молодого поколения важно общение в ветеранами, а их все меньше остается… Особенно актуально это для Украины, поскольку здесь "информационная политика (относительно Великой Отечественной войны — Ред.) оставляет желать лучшего".

"Сегодня в Киеве невеселый день, мы прощаемся с Борисом Олейником, нашим поэтом… У него одно из ярких стихотворений — о том, как немцы расстреляли в Югославии школьников, прямо с урока взяли — и расстреляли… Раньше это стихотворение было в школьной программе, теперь — нет. К сожалению, в этом проявляется тенденция", — сказал политолог.

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По его словам, именно в празднике 9 мая сконцентрирована историческая память народа, которую нельзя потерять — "что сказать детям, внукам?".

"Мне кажется, главный урок в том, что надо объединяться и побеждать", — резюмировал Рудяков.

Напомним, в прошлом году во время акции "Бессмертный полк" в Киеве радикалы-националисты пытались помешать шествию.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус борцов за независимость Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.