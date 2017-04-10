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    В России начались репетиции воздушной части парада к 9 мая

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    В Минобороны РФ сообщили, что все вертолеты, участвующие в параде, на время подготовки и проведения парада базируются на подмосковном аэродроме Кубинка.
    Многоцелевые истребители МиГ-29. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В подмосковной Кубинке началась первая в этом году репетиция воздушной части Парада Победы, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

    Машины в едином строю пройдут над площадкой полигона Алабино, полностью повторяющей размеры Красной площади.

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    Все вертолеты, участвующие в параде, на время подготовки и проведения парада базируются на аэродроме Кубинка. Откроет воздушный строй самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8. За ним проследуют Ми-28Н, Ми-35, Ка-52.

    Также в параде примут участие стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-ЗОСМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130.

    Для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях. Из Кубинки, помимо вертолетов, взлетают истребители МиГ-29 и Су-30СМ авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские витязи". Кроме того, на Кубинке можно увидеть и шестерку Су-25, которые традиционно завершают Парад Победы, проходя над главной площадью страны с дымами цвета российского флага.

    "Полеты экипажей вертолетов будут проходить на высоте 150 метров и скорости 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота будет составлять от 300 до 500 метров, а скорость около 500 километров в час", — рассказали в российском военном ведомстве.

    Группа парадного строя авиации выполнит семь совместных тренировок с пешей и механизированной колоннами в Алабино, а также два пролета над Красной площадью. Один из них состоится 7 мая, в день генеральной репетиции парада Победы.

    Напомним, ранее под Одессой была реконструирована битва советских войск с фашистами в 1944 году.

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