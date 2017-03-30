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    Политика

    Порошенко подписал указ о праздновании 8 и 9 мая

    (обновлено: )75615
    В указе президента Украины Петра Порошенко отмечается, что Кабинет министров должен создать Организационный комитет по подготовке и проведению в 2017 году мероприятий, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о мероприятиях ко Дню памяти и примирения (8 мая) и 72-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая).

    Цветы. Архивное фото
    Украинское фото
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    "С целью достойного чествования подвига победителей нацизма во Второй мировой войне, ветеранов войны, участников украинского освободительного движения, жертв нацистских преследований, увековечения памяти погибших во Второй мировой войне, а также утверждение патриотизма и национального достоинства, консолидации общества", — отмечается в документе, опубликованном на сайте президента.

    В документе также отмечается, что Кабинет министров должен создать Организационный комитет по подготовке и проведению в 2017 году мероприятий, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию. Комитет должен привлекать к работе представителей центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и гражданского общества, а также обратиться к религиозным организациям с предложением провести 8, 9 мая 2017 года панихиды по погибшим во Второй мировой войне и молебны за защитников Отчизны.

    Президент подчеркнул, что массовые мероприятия должны сопровождаться масштабной информационной кампанией, в частности, организовать и провести военно-патриотические и другие тематические мероприятия в учебных заведениях и воинских частях с участием ветеранов войны, борцов за независимость Украины в XX веке, участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о чествовании памяти жертв массовых политических репрессий в Украине 1937-1938 годах в связи с 80-годовщиной трагедии.

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