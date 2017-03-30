Порошенко подписал указ о праздновании 8 и 9 мая

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о мероприятиях ко Дню памяти и примирения (8 мая) и 72-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая).

"С целью достойного чествования подвига победителей нацизма во Второй мировой войне, ветеранов войны, участников украинского освободительного движения, жертв нацистских преследований, увековечения памяти погибших во Второй мировой войне, а также утверждение патриотизма и национального достоинства, консолидации общества", — отмечается в документе, опубликованном на сайте президента.

В документе также отмечается, что Кабинет министров должен создать Организационный комитет по подготовке и проведению в 2017 году мероприятий, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию. Комитет должен привлекать к работе представителей центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и гражданского общества, а также обратиться к религиозным организациям с предложением провести 8, 9 мая 2017 года панихиды по погибшим во Второй мировой войне и молебны за защитников Отчизны.

Президент подчеркнул, что массовые мероприятия должны сопровождаться масштабной информационной кампанией, в частности, организовать и провести военно-патриотические и другие тематические мероприятия в учебных заведениях и воинских частях с участием ветеранов войны, борцов за независимость Украины в XX веке, участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о чествовании памяти жертв массовых политических репрессий в Украине 1937-1938 годах в связи с 80-годовщиной трагедии.