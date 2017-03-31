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    Повторный запуск первой ступени Falcon 9: Маск заявил о революции в индустрии

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    Владелец компании SpaceX Илон Маск назвал огромной революцией в космических полетах возможность "повторно использовать первую ступень ускорителя, самую дорогую часть ракеты-носителя".
    Повторный запуск первой ступени Falcon 9
    @SpaceX

    КИЕВ, 31 мар – РИА Новости Украина. Первый успешный повторный полет и посадка первой ступени Falcon 9 являются революцией в космической индустрии, заявил владелец компании SpaceX Илон Маск.

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    "Невероятный день, первый повторный полет первой ступени, это потрясающий день для всей космической индустрии, это огромная революция в космических полетах: когда вы можете повторно использовать первую ступень ускорителя, самую дорогую часть ракеты-носителя", — сказал владелец компании Илон Маск в эфире трансляции после того, как первая ступень ракеты вертикально приземлилась на платформу в Атлантике.

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    Первый повторный запуск Falcon 9, первая ступень которой была задействована в успешной миссии CRS-8 (по доставке груза на МКС) в апреле 2016 года, был дан в 01.27 по Киеву в пятницу. Ракета выводит на орбиту коммуникационный спутник SES-10.

    ​​SpaceX, которая выполняет грузовые полеты к МКС по контракту с НАСА, а также осуществляет коммерческие запуски спутников, отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени. Теперь на счету компании девять успешный посадок, один из них – одной и той же первой ступени.

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