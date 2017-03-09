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    Фотоленты

    Фотоитоги 9 марта: годовщина Великого Кобзаря и убийство бизнесмена в Киеве

    (обновлено: )91
    На Тарасовой горе в Каневе произошло столкновение
    Атака на Сбербанк в Одессе 9 марта 2017 года
    Киев чествует Кобзаря
    Памятник Ленину превратили в памятник Шевченко в Луганской области
    Портрет Тараса Шевченко из сала и мяса
    Расстрел авто в Киеве
    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле Умани
    В Киеве проходит марш феминисток
    Смертельное столкновение поезда с автобусом в американском штате Миссисипи
    Украинские дизайнеры разработали концепт летающей бронемашины
    На Тарасовой горе в Каневе произошло столкновение
    На Тарасовой горе в Каневе произошло столкновение.
    provce.ck.ua
    Атака на Сбербанк в Одессе 9 марта 2017 года
    Атака на "Сбербанк" в Одессе 9 марта 2017 года.
    Думская.net
    Киев чествует Кобзаря
    В Украине отмечают годовщину со дня рождения великого поэта Тараса Шевченко.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Памятник Ленину превратили в памятник Шевченко в Луганской области
    Памятник Ленину "превратили" в памятник Шевченко в Луганской области.
    Facebook Луганской ОГА
    Портрет Тараса Шевченко из сала и мяса
    Портрет Тараса Шевченко из сала и мяса.
    Фото со страницы Ксении Платановой в Facebook
    Расстрел авто в Киеве
    Расстрел авто в Киеве.
    Оксана Блищик в Facebook
    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле Умани
    Перекрытие трассы Киев - Одесса возле Умани.
    Facebook Оксаны Корсак
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходил марш феминисток.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Смертельное столкновение поезда с автобусом в американском штате Миссисипи
    Смертельное столкновение поезда с автобусом в американском штате Миссисипи.
    Фото начальника пожарной охраны графства Харрисон Пэта Салливана
    Украинские дизайнеры разработали концепт летающей бронемашины
    Украинские дизайнеры разработали концепт летающей бронемашины.
    Naked science

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    На Тарасовой горе в Каневе произошло столкновение.

    В четверг исполнилось 203 года со дня рождения Тараса Шевченко — украинского поэта, писателя и художника, общественного деятеля. Он родился 9 марта 1814 года в Черкасской области. Один из самых известных и уважаемых украинцев в мире. В 24-летнем возрасте его выкупили из крепостничества за серьезную сумму (эквивалент 45 кг серебра). Кобзаря Шевченко известен в первую очередь как поэт. Первый сборник стихов, "Кобзарь", вышел в 1840 году. В 1847 году за острую политическую сатиру в произведениях, а также участие в "Кирилло-Мефодиевском братстве" (тайной организации) его приговорили к ссылке. Вернуться на родину Шевченко смог только в 1857 году, правда, до последних дней своей жизни поэт находился под тайным надзором полиции. Шевченко известен также как художник — среди его работ есть более 800 произведений.

    Смотрите также: Киев чествует Кобзаря 

    В результате расстрела автомобиля в центре Киева погиб бизнесмен Александр Ряжев. Ранее правоохранители сообщили, что неизвестный расстрелял мужчину и ранил двоих детей в Голосеевском районе Киева. Имя мужчины не называлось. По данным издания, бизнесмен получил четыре огнестрельных ранения, он скончался по дороге в больницу. На месте преступления обнаружены гильзы калибра 9 мм. Вместе с Ряжевым в автомобиле находились двое его детей — сын (5 лет) и дочь (8 лет). Дети с огнестрельными ранениями доставлены в больницу. "Так как целью убийцы был Ряжев, который был за рулем, практически все попадания пришлись на водительскую дверь и дети были ранены не смертельно", — пишет издание.

    Смотрите также: Расстрел отца с детьми в Киеве: СМИ назвали имя убитого бизнесмена

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