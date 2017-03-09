Фотоитоги 9 марта: годовщина Великого Кобзаря и убийство бизнесмена в Киеве

В четверг исполнилось 203 года со дня рождения Тараса Шевченко — украинского поэта, писателя и художника, общественного деятеля. Он родился 9 марта 1814 года в Черкасской области. Один из самых известных и уважаемых украинцев в мире. В 24-летнем возрасте его выкупили из крепостничества за серьезную сумму (эквивалент 45 кг серебра). Кобзаря Шевченко известен в первую очередь как поэт. Первый сборник стихов, "Кобзарь", вышел в 1840 году. В 1847 году за острую политическую сатиру в произведениях, а также участие в "Кирилло-Мефодиевском братстве" (тайной организации) его приговорили к ссылке. Вернуться на родину Шевченко смог только в 1857 году, правда, до последних дней своей жизни поэт находился под тайным надзором полиции. Шевченко известен также как художник — среди его работ есть более 800 произведений.

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В результате расстрела автомобиля в центре Киева погиб бизнесмен Александр Ряжев. Ранее правоохранители сообщили, что неизвестный расстрелял мужчину и ранил двоих детей в Голосеевском районе Киева. Имя мужчины не называлось. По данным издания, бизнесмен получил четыре огнестрельных ранения, он скончался по дороге в больницу. На месте преступления обнаружены гильзы калибра 9 мм. Вместе с Ряжевым в автомобиле находились двое его детей — сын (5 лет) и дочь (8 лет). Дети с огнестрельными ранениями доставлены в больницу. "Так как целью убийцы был Ряжев, который был за рулем, практически все попадания пришлись на водительскую дверь и дети были ранены не смертельно", — пишет издание.

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