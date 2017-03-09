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    Убийство бизнесмена в Киеве: кадры с места ЧП и комментарий полиции

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    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве (458)

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    Предварительными версиями причин убийства бизнесмена в Голосеевском районе Киева являются его профессиональная деятельность и личная жизнь, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
    Канал на Youtube "112 Украина"

    Вечером в среду в Голосеевском районе Киева был расстрелян автомобиль. Водитель погиб на месте, а двое детей, находящихся в салоне авто, были госпитализированы с ранениями. Правоохранители предполагают, что злоумышленник сделал несколько выстрелов, предположительно — из пистолета "Макарова". Позже СМИ сообщили, что за рулем автомобиля Mercedes находился бизнесмен Александр Ряжев

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    "Предварительные версии трудно сформулировать, прошло лишь несколько часов. Будем рассматривать профессиональную деятельность, личную жизнь, — это стандартная процедура. Дальше будем отрабатывать другие версии", — сказал Крищенко, которого цитирует ТСН.

    По его словам, следственно-оперативная группа установила, что неизвестный стрелял в мужчину, когда тот находился в автомобиле неподалеку от своего дома. Злоумышленник произвел около 5-6 выстрелов. Пострадавший умер в карете скорой помощи. Жизни детей, раненных во время стрельбы, на данный момент ничего не угрожает. 

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    Крищенко подтвердил, что личность потерпевшего уже установлена, проверяются его связи, график его дня. Руководитель столичной полиции также отметил, что убитый бизнесмен был 1965 года рождения, однако больше о его личности он ничего не сообщил.

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