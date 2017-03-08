Киев окутал густой туман, в КГГА назвали причину

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Туман, окутавший Киев в среду, является типичным явлением для мегаполисов и связан исключительно с погодными условиями, сообщила пресс-служба КГГА, со ссылкой на управление по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, метеорологическая дымка развеется сразу же, как только изменятся погодные условия, в частности, интенсивность движения воздуха.

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Как сообщалось, Киев 8 марта накрыл густой туман. Больше всего природное явление наблюдается на Левом берегу столицы, в частности на Позняках, Осокорках, Березняках, Дарнице и Троещине.

По прогнозу Укргидрометцентра, туман продержится до конца суток 8 марта, он также будет ночью и утром 9 марта. Видимость 200-500 метров. При этом скорость ветра не превышает 3 м/с, что приводит к так называемой температурной инверсии: изменение температурного слоя и отсутствие ветра не позволяет подыматься вверх нижнему слою атмосферы.

Фото из соцсетей Густой туман в Киеве 8 марта 2017 года

Столичная власть обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными на дорогах, а по возможности не пользоваться частным автотранспортом. Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в положенных для этого местах и быть внимательными.