Расстрел авто в Киеве: убит бизнесмен, ранены двое детей - полиция

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный расстрелял мужчину и ранил двоих детей в Голосеевском районе Киева, сообщила представитель Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик.

Ранее СМИ сообщали, что в центре Киева неизвестные расстреляли автомобиль, в результате чего водитель скончался на месте, ранения получил ребенок.

"Столичная полиция разыскивает подозреваемых в убийстве мужчины. Киевлянин вместе с двумя детьми возвращался домой на автомобиле. У дома неизвестный расстрелял "Мерседес": мужчина погиб, а детей доставили в больницу", — написала Блищик на своей странице в Facebook.

Оксана Блищик в Facebook Расстрел авто в Киеве

Как отмечается, нападение произошло в Голосеевском районе Киева, на месте работают следственно-оперативные группы главного и районного управлений участка. Проводится осмотр, в ходе которого предварительно выяснилось, что злоумышленник сделал шесть выстрелов, предположительно — из пистолета Макарова. На момент приезда правоохранителей установлено, что дети находились в салоне авто, информация об их состоянии уточняется.

По факту убийства начато уголовное дело, личность убитого установлена, это местный житель, который занимался бизнесом. Полиция устанавливает свидетелей и очевидцев события, проводится осмотр прилегающей территории.

Смотрите также: Директор СТО под Кишиневом расстрелял напавших на него бандитов

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева произошла перестрелка, в связи с чем был введен план "Перехват".