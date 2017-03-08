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    Расстрел авто в Киеве: убит бизнесмен, ранены двое детей - полиция

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (454)

    (обновлено: )54713
    Как отмечается, нападение произошло в Голосеевском районе Киева, на месте работают следственно-оперативные группы главного и районного управлений участка.
    Расстрел авто в Киеве
    Оксана Блищик в Facebook

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный расстрелял мужчину и ранил двоих детей в Голосеевском районе Киева, сообщила представитель Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик.

    Ранее СМИ сообщали, что в центре Киева неизвестные расстреляли автомобиль, в результате чего водитель скончался на месте, ранения получил ребенок.

    "Столичная полиция разыскивает подозреваемых в убийстве мужчины. Киевлянин вместе с двумя детьми возвращался домой на автомобиле. У дома неизвестный расстрелял "Мерседес": мужчина погиб, а детей доставили в больницу", — написала Блищик на своей странице в Facebook.

    Оксана Блищик в Facebook
    Расстрел авто в Киеве

    Как отмечается, нападение произошло в Голосеевском районе Киева, на месте работают следственно-оперативные группы главного и районного управлений участка. Проводится осмотр, в ходе которого предварительно выяснилось, что злоумышленник сделал шесть выстрелов, предположительно — из пистолета Макарова. На момент приезда правоохранителей установлено, что дети находились в салоне авто, информация об их состоянии уточняется.

    По факту убийства начато уголовное дело, личность убитого установлена, это местный житель, который занимался бизнесом. Полиция устанавливает свидетелей и очевидцев события, проводится осмотр прилегающей территории.

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    Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева произошла перестрелка, в связи с чем был введен план "Перехват".

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