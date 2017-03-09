Убитый в Киеве бизнесмен был рейдером и имел большие карточные долги - СМИ

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Расстрелянный в Киеве Александр Ряжев был одесситом и занимался ресторанным бизнесом, сообщает "Страна".

Вечером в среду в Голосеевском районе Киева был расстрелян автомобиль. Водитель погиб на месте, а двое детей, находящихся в салоне авто, были госпитализированы с ранениями. Правоохранители предполагают, что злоумышленник сделал шесть выстрелов, предположительно — из пистолета "Макарова". Позже СМИ сообщили, что за рулем автомобиля Mercedes находился бизнесмен Александр Ряжев.

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"Александр Ефимович Ряжев был известен в Одессе под кличкой "Беня". Основным легальным бизнесом убитого был ресторанный – в начале 2000-х бизнесмен владел рестораном на улице Сегедской в Одессе – "Витрина". Затем он владел рестораном "Зебра" на 10-й станции Большого Фонтана, а также арендовал пляж. По информации знакомых "Бени", в его бизнес с конца 90-х вкладывали большие деньги московские партнеры, в том числе известная преступная группировка "солнцевских", — пишет издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание также утверждает, что Ряжев занимался рейдерством. "Так, например, в 2009 году он путем нехитрых судебных комбинаций и фиктивного банкротства завладел одним из универмагов в Киеве, а затем продал огромное помещение магазина иностранцам", — пишет "Страна".

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По информации людей, которые работали с Александром Ряжевым, он был азартным карточным игроком, причем умудрялся проигрывать большие суммы денег. К 2014 году Александр Ряжев проиграл и задолжал более полумиллиона долларов из денег московских "инвесторов". По словам источников издания в полиции, бизнесмена могли убить из-за того, что инвесторы были недовольны тем, что одессит проиграл деньги из "общей кассы".