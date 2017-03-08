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    В центре Киева расстреляли Mercedes: водитель убит, ранен ребенок - СМИ

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (452)

    (обновлено: )124122
    Водитель автомобиля Mercedes-Benz CLS, на которого было совершено вооруженное нападение, скончался на месте. Пострадавший в результате стрельбы ребенок госпитализирован.
    В центре Киева расстреляли Mercedes
    "Киев оперативный" в Facebook

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В центре Киева по ул. Антоновича неизвестные расстреляли автомобиль, в результате чего водитель скончался на месте, ранения получил ребенок, сообщает сообщество "Киев оперативный" в аккаунте в Facebook.

    "Расстреляли автомобиль Mercedes-Benz CLS. Мужчина, который был за рулем, скончался на месте, ранен ребенок, в срочном порядке госпитализирован!", — сказано в сообщении.

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    Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева произошла перестрелка, в связи с чем был введен план "Перехват".

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