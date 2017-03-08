В центре Киева расстреляли Mercedes: водитель убит, ранен ребенок - СМИ

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В центре Киева по ул. Антоновича неизвестные расстреляли автомобиль, в результате чего водитель скончался на месте, ранения получил ребенок, сообщает сообщество "Киев оперативный" в аккаунте в Facebook.

"Расстреляли автомобиль Mercedes-Benz CLS. Мужчина, который был за рулем, скончался на месте, ранен ребенок, в срочном порядке госпитализирован!", — сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева произошла перестрелка, в связи с чем был введен план "Перехват".