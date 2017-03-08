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    Фотоленты

    Киевский марш феминисток "Нет насилию всех форматов"

    42
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве проходит марш феминисток
    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В Киеве проходит марш феминисток

    В Киеве 8 марта на Софиевской площади в 11:00 собирались участники феминистического марша. Организаторы марша позиционируют его как шествие против насилия над женщинами. Об этом сообщили организаторы марша в Facebook.

    "В этом году марш пройдет под лозунгом "Нет насилию всех форматов — от роддомов до военкоматов!", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Марш феминисток в центре Киева

    Накануне организаторы заявили, что получали угрозы в свой адрес. Они также сообщили о намерении обратиться в полицию в связи с этим.

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