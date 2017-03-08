Жирная точка в деле Насирова: потеря Порошенко, выигрыш Гройсмана

РИА Новости Украина

Дело Насирова в Украине почти не вызывает вопроса "За что?". Зато многие задаются вопросом "Почему?", а главное — "Почему именно сейчас", пишет Юрий Ткачёв.

Вопрос, и правда, не лишён интереса. За без малого два года пребывания Насирова на должности главы Государственной фискальной службы — пожалуй, наиболее коррупционно-ёмкого ведомства Украины — он успел стать едва ли не самым скандальным из украинских чиновников. Его обвиняли и в фиктивных схемах по возмещению НДС, и в "крышевании" таможенных махинаций, и в вымогательстве денег с предпринимателей — в общем, во всех смертных грехах. На фоне этого обвинения, которые предъявляют Насирову в НАБУ сегодня, звучат, мягко скажем, несколько неубедительно.

Напомним, фабула нынешнего дела против Насирова вкратце такова. В НАБУ утверждают, что с мая 2015-го года по март 2016-го Насиров принял ряд необоснованных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для ООО "Надра Геоцентре", ООО "Фирма "Хас" и ООО "Карпатнадраинвест". Фирмы эти связывают с беглым нардепом Онищенко, уголовное производство, в отношении которого НАБУ ведёт уже давно.

Со своей стороны, защита Насирова утверждает, что в данных действиях Насирова нет состава преступления: он ведь не «прощал» вышеуказанным фирмам долги, а лишь отсрочивал их выплату.

"Рассрочки сумм платежей <…> имели своим последствием перенос сроков уплаты налогоплательщиком его денежных обязательств под проценты, которые должно получить государство в лице своих контролирующих органов, что исключает нанесение вреда охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам", — говорится в ходатайстве защиты, которое цитирует "Обозреватель".

И надо признать, что определённая логика в этой позиции действительно есть!

Причем надо сразу сказать, что дело Онищенко — не единственная возможность для НАБУ привлечь к ответственности одиозного чиновника. Судя по всему, в распоряжении бюро имеется ещё несколько производств, касающихся Насирова.

Так, в августе 2016-го НАБУ заподозрило Насирова в отмывании денег через британские оффшоры. Правда, тогда фамилия Насирова открыто не называлась: речь шла лишь о «руководителях Государственной фискальной службы». Ещё одно уголовное производство следователи НАБУ открыли в апреле 2016-го года: тогда речь шла о списании налогового долга "Укрнафты", для которого Насиров и его зам Билан якобы совершили подделку документов. Наконец, по данным издания «Зеркало недели», ещё в марте 2016-го года НАБУ открыло уголовное производство в связи с наличием у Насирова незадекларированной квартиры в Лондоне. Кстати говоря, в НАБУ подтвердили, что у них действительно имеется информация о наличии у Насирова квартиры в британской столице — причем, не одной, а двух.

И в этой связи вопрос "Почему сейчас?" дополняется к тому же вопросом "Почему именно так?" — в смысле, почему, имея на руках целую пачку уголовных производств, в НАБУ предпочли арестовывать Насирова по новому, да ещё и далеко не бесспорному делу?

Прежнюю неуязвимость Насирова, равно как его долгожительство на посту главы ГФС объясняют покровительством, как президента Петра Порошенко, так и руководителей «Народного фронта» — то есть, обоих столпов украинского правящего режима в его нынешней форме. Злые языки утверждают, что на посту главы ГФС Насиров выполнял, в том числе и весьма специфические задачи в интересах как Администрации президента, так и лидеров "фронтовиков" — причём многие из этих задач имели вполне однозначную трактовку в терминах Уголовного кодекса. А коли так, то Насиров был, во-первых, очень необходим, а во-вторых — по определению неприкасаем: мало ли чего он сможет рассказать, если дело дойдёт до дачи признательных показаний?

Однако тогда тем более непонятно, почему в НАБУ всё-таки решились атаковать Насирова в открытую. Конечно, НАБУ у нас орган независимый (в том смысле, что зависит от местного истеблишмента меньше, чем от своих заокеанских патронов), но даже если признать, что Насирова решили «скушать» без предварительного одобрения Порошенко, то вопрос «почему именно сейчас» (а не, скажем, полгода назад) обретает особую остроту.

Возможно, внезапная отвага антикоррупционеров связана с тем, что над их головой, в свою очередь, тоже сгущаются тучи. Дело в том, что в ближайшее время НАБУ ожидает аудит — проверка эффективности деятельности органа. По закону, проводить его должна специальная комиссия из трёх членов: одного назначает президент, одного — Верховная Рада, и ещё одного — Кабинет министров. Если аудиторы признают работу НАБУ и в частности его директора неудовлетворительной, то такой вывод может стать основанием для досрочного прекращения полномочий руководителей ведомства.

Весь вопрос состоит в том, кем же будут эти люди? Кабмин со своей кандидатурой уже определился, и по ней особых вопросов не возникает: ревизором от правительства станет гендиректор Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF) Джованни Кесслер, рекомендованный ЕС. А вот с кандидатурой от Верховной Рады не всё так однозначно: профильный комитет по борьбе с коррупцией обратился за рекомендацией в посольство США, и оттуда парламенту рекомендовали заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча. Именно его кандидатуру и вынес на рассмотрение Рады профильный комитет. Верховная Рада кандидатуру Сторча 23 февраля рассмотрела и… провалила с результатом всего в 76 голосов.

Дальше — больше. Сразу после неудачного голосования по Сторчу спикер Парубий заявил, что, дескать, есть и альтернативная кандидатура: невесть откуда взявшийся британец Найджел Браун, которого от имени фракции БПП выдвинул нардеп Грынив, а "Народный фронт" поддержал. Члены антикоррупционного комитета возмутились: они, мол, предлагают Сторча, никаких браунов и знать не знают, и вообще, как можно кого-то предлагать, не согласовав с комитетом? Парубий парировал, что, мол, в законе требования согласования с комитетом нет, и поставил вопрос на голосование. Результат был более впечатляющим, но всё-таки недостаточным: 204 голоса. Немного обескураженный Парубий заявил, что то голосование, мол, было рейтинговым, и вот теперь надо голосовать «по-настоящему». Результат на табло увеличился на 7 голосов, но до заветной цифры "226" так и не дотянул.

В итоге вопрос о назначении аудитора от Верховной Рады отложили, но история вышла сама по себе показательная: БПП и "Народный фронт" предлагают некоего кандидата в обход мнения как "антикоррупционеров" (Найем, Лещенко, Соболев и т.п.), так и (что уже куда более весомо) вопреки "рекомендациям" США! Вышеупомянутый Лещенко (известный работой в тесной информационной связке с НАБУ) уже заявил, что Браун является человеком, нужным администрации президента.

Нужным для чего? Догадаться несложно. Дело в том, что НАБУ в его нынешнем виде оказалось уж слишком независимым. Независимым настолько, что, помимо прочего, копает под таких «китов» украинского истеблишмента, как Мартыненко, Пашинский и Кононенко — то есть, фактически под Порошенко и Яценюка. К тому же НАБУ постоянно конфликтует с «традиционными» правоохранителями — один конфликт с луценковской Генпрокуратурой говорит о многом!

С другой стороны, «раскопки» к делу не пришьёшь, а в активе у НАБУ пока действительно нет реально громких разоблачений. То есть, создаются реальные предпосылки для смены руководства НАБУ — и причина есть, и повод имеется, не хватает лишь формальности в виде заключения аудита, что при двух лояльных членах комиссии (третьего, напомним, выдвинет АП) будет чисто технической проблемой. В общем, кресло под главой НАБУ Сытником если не зашаталось, то начало угрожающе потрескивать.

И вот в этой-то ситуации арест Насирова для НАБУ — то, что доктор прописал. Если теперь Порошенко попытается совершить хотя бы минимальные телодвижения в сторону смены руководства НАБУ, то это сразу же будет иметь совершенно однозначную трактовку: президент пытается отмазать Насирова. Так что Сытник получает фактический иммунитет от любых покушений на то время, пока будет длиться расследование.

К слову сказать, довольно спорная формулировка обвинения в этом смысле играет НАБУ только на руку. Если бы на руках у антикоррупционеров было «железобетонное» дело, то Порошенко пришлось бы, что называется, определяться. Он должен будет либо вытаскивать Насирова и валить Сытника, раз и навсегда поставив себе на лоб клеймо крышевателя коррупции, либо сдать Насирова как стеклотару, рискуя тем, что тот решить облегчить свою участь чистосердечными признаниями и сотрудничеством со следствием. Вряд ли кто-то может всерьёз предположить, что именно выберет Порошенко в этой непростой ситуации!

Но есть один человек, который от дела Насирова оказывается в выигрыше при абсолютно любом раскладе. Этого человека зовут Владимир Гройсман.

О том, что отношения Гройсмана с Порошенко, равно как и с Яценюком, оставляют желать лучшего, я уже недавно писал. К тому же Гройсмана не могут не беспокоить слухи о том, что у Порошенко готовы серьёзно переформатировать правительство для укрепления парламентской коалиции: министерскими портфелями могут попытаться купить благосклонность «радикалов» Ляшко, «Самопомичи» или "Батькивщины".

Не исключено, что под предлогом «переформатирования» отправят в отставку и самого Гройсмана, избрав на его место кого-то менее своенравного — называют имена Кубива и Луценко. Повод есть: в апреле Кабмину Гройсмана исполняется год, и премьер должен будет отчитаться перед парламентом о проделанной работе, представить программу на следующий год и получить вотум доверия.

Причём Порошенко и «фронтовикам» даже не требуется особенно напрягаться для того, чтобы голосование по обоим пунктам было отрицательным: достаточно просто не заниматься скупкой голосов. Остальное — дело техники. Благо путь разрешения политических кризисов ценой головы премьер-министра в Украине уже проторен, и кому, как не Гройсману, в своё время севшему в нагретое Яценюком кресло, об этом не знать!

Скандал вокруг Насирова в этом смысле значительно облегчает положение Гройсмана: кризис всё-таки возникает, да только Гройсман к этому кризису не имеет никакого отношения, и в случае чего может сделать самое удивлённое лицо. К тому же Гройсман — едва ли не единственный крупный игрок на политическом Олимпе, не имеющий неких "специфических" отношений с главой ГФС. Более того, его позиции в фискальной службе с увольнением Насирова лишь усилились, ведь исполняющим обязанности главы ведомства стал близкий к Гройсману Мирослав Продан.

Ну а если поверить слухам о том, что Гройсман втихаря вынашивает планы окончательно "отстроиться" от стремительно теряющего популярность Порошенко и начать сольную политическую карьеру, то арест Насирова в этом смысле и вовсе открывает перед ним блестящие перспективы. Пока Порошенко с Яценюком будут думать, как выпутаться из неприятной истории, Гройсман сможет напомнить потенциальным избирателям и западным партнёрам, что критиковал Насирова ещё весной и летом 2016-го года.

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А если вспомнить, что в своё время Гройсман поддержал министра здравоохранения Супрун, а также вступился за реформатора железной дороги поляка Войцеха Бальчуна в его конфликте с министром инфраструктуры Омеляном ("Народный фронт"), то получается почти готовый портрет поборника реформ, антикоррупционера и вообще отличного парня. Чем не прекрасная платформа для быстрого политического старта — да ещё и с премьерской позиции? Эдакий «вариант Саакашвили» — но на принципиально ином, куда более высоком техническом и политическом уровне…

Короче говоря, у дела Насирова, которое и без того претендует на звание самого громкого антикоррупционного события «постмайданной» эпохи, могут быть самые неожиданные последствия. Какими они будут на самом деле — мы с вами увидим очень и очень скоро.