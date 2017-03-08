В Киеве на марше феминисток произошли потасовки

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В Киеве агрессивно настроенные люди напали на участников марша феминисток и облили их зеленкой и кефиром. Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик в эфире телеканала "112 Украина".

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"Было несколько провокаторов. Они бросили бутылки, в которых был кефир. К счастью, их сразу локализовали. Этих четверых парней доставили в Шевченковское управление полиции. Сейчас уже установили, кто эти люди — они все оказались студентами, 1996, 1998 и 1999 года рождения. По их объяснениям, таким образом они хотели показать свое несогласие с тезисами, которые высказывали участники марша и таким образом хотели привлечь внимание", — заявила Блищик.

Сейчас решается вопрос о составлении административных протоколов по статье 173 кодекса Украины об админнарушениях — "мелкое хулиганство". Задержанным грозит штраф, сумма которого зависит от решения суда.

Напомним, в Киеве 8 марта на Софиевской площади в 11:00 собирались участники феминистического марша. Организаторы марша позиционируют его как шествие против насилия над женщинами.