наверх
09.03.201700:47
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В полиции сообщили о состоянии детей, раненных при стрельбе в Киеве

    Тема:

    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве (456)

    (обновлено: )175
    Вечером в среду в Голосеевском районе Киева был расстрелян автомобиль. В результате стрельбы, по данным СМИ, был убит бизнесмен Александр Ряжев. Двое малолетних детей, находящихся в авто,были ранены.
    Расстрел авто в Киеве
    "Обозреватель"

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Жизни детей, раненных в результате расстрела авто в Киеве, в настоящее время ничего не угрожает,  заявил глава ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

    Расстрел авто в Киеве
    Оксана Блищик в Facebook
    Расстрел отца с детьми в Киеве: СМИ назвали имя убитого бизнесмена

    Вечером в среду в Голосеевском районе Киева был расстрелян автомобиль. Водитель погиб на месте, а двое детей, находящихся в салоне авто, были госпитализированы с ранениями. Правоохранители предполагают, что злоумышленник сделал шесть выстрелов, предположительно — из пистолета "Макарова". Позже СМИ сообщили, что за рулем автомобиля Mercedes находился бизнесмен Александр Ряжев

    Читайте также — Жирная точка в деле Насирова: потеря Порошенко, выигрыш Гройсмана

    "Было ранено двое детей 6 и 8 лет. Они на данный момент в больничном учреждении, им оказана помощь. Насколько нам известно, их жизни ничего не угрожает. Личность потерпевшего была установлена. Проверяются и его связи, и чем занимался", — отметил Крищенко, не уточнив степень тяжести ранения детей. 

    По факту убийства бизнесмена начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Расстрел авто в Киеве
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Роман Насиров. Архивное фото
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Флаги Украины и России
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Жители Конотопа прогнали Соболева из города
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля