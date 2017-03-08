В полиции сообщили о состоянии детей, раненных при стрельбе в Киеве

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Жизни детей, раненных в результате расстрела авто в Киеве, в настоящее время ничего не угрожает, заявил глава ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Вечером в среду в Голосеевском районе Киева был расстрелян автомобиль. Водитель погиб на месте, а двое детей, находящихся в салоне авто, были госпитализированы с ранениями. Правоохранители предполагают, что злоумышленник сделал шесть выстрелов, предположительно — из пистолета "Макарова". Позже СМИ сообщили, что за рулем автомобиля Mercedes находился бизнесмен Александр Ряжев.

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"Было ранено двое детей 6 и 8 лет. Они на данный момент в больничном учреждении, им оказана помощь. Насколько нам известно, их жизни ничего не угрожает. Личность потерпевшего была установлена. Проверяются и его связи, и чем занимался", — отметил Крищенко, не уточнив степень тяжести ранения детей.

По факту убийства бизнесмена начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.