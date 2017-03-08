Расстрел отца с детьми в Киеве: СМИ назвали имя убитого бизнесмена

В результате расстрела автомобиля в центре Киева погиб бизнесмен Александр Ряжев, сообщает "Обозреватель".

Ранее правоохранители сообщили, что неизвестный расстрелял мужчину и ранил двоих детей в Голосеевском районе Киева. Имя мужчины не называлось.

По данным издания, бизнесмен получил четыре огнестрельных ранения, он скончался по дороге в больницу. На месте преступления обнаружены гильзы калибра 9 мм.

Вместе с Ряжевым в автомобиле находились двое его детей — сын (5 лет) и дочь (8 лет). Дети с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.

"Так как целью убийцы был Ряжев, который был за рулем, практически все попадания пришлись на водительскую дверь и дети были ранены не смертельно", — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева произошла перестрелка, в связи с чем был введен план "Перехват".

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