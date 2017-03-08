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    Фотоленты

    Расстрел отца с детьми в Киеве: СМИ назвали имя убитого бизнесмена

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (454)

    (обновлено: )40202
    Расстрел авто в Киеве
    Расстрел авто в Киеве
    Расстрел авто в Киеве
    Расстрел авто в Киеве
    Расстрел авто в Киеве
    Расстрел авто в Киеве
    В центре Киева расстреляли Mercedes
    Расстрел авто в Киеве
    Расстрел авто в Киеве.
    Оксана Блищик в Facebook
    Расстрел авто в Киеве
    Расстрел авто в Киеве
    Оксана Блищик в Facebook
    Расстрел авто в Киеве
    Расстрел авто в Киеве
    espreso.tv
    Расстрел авто в Киеве
    Расстрел авто в Киеве.
    espreso.tv
    Расстрел авто в Киеве
    Расстрел авто в Киеве
    "Обозреватель"
    Расстрел авто в Киеве
    Расстрел авто в Киеве
    "Обозреватель"
    В центре Киева расстреляли Mercedes
    В центре Киева расстреляли Mercedes
    "Киев оперативный" в Facebook

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    Расстрел авто в Киеве.

    В результате расстрела автомобиля в центре Киева погиб бизнесмен Александр Ряжев, сообщает "Обозреватель".

    Ранее правоохранители сообщили, что неизвестный расстрелял мужчину и ранил двоих детей в Голосеевском районе Киева. Имя мужчины не называлось.

    В Киеве проходит марш феминисток
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевский марш феминисток "Нет насилию всех форматов"

    По данным издания, бизнесмен получил четыре огнестрельных ранения, он скончался по дороге в больницу. На месте преступления обнаружены гильзы калибра 9 мм.

    Вместе с Ряжевым в автомобиле находились двое его детей — сын (5 лет) и дочь (8 лет). Дети с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.

    "Так как целью убийцы был Ряжев, который был за рулем, практически все попадания пришлись на водительскую дверь и дети были ранены не смертельно", — пишет издание.

    Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева произошла перестрелка, в связи с чем был введен план "Перехват".

    Смотрите также: Директор СТО под Кишиневом расстрелял напавших на него бандитов

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