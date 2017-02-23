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    На Закарпатье у ресторана расстреляли мужчину, введен план "Сирена"

    (обновлено: )114
    Мужчина получил три сквозных пулевых ранения и во время транспортировки в больницу скончался в карете скорой медицинской помощи от полученных огнестрельных ранений и большой кровопотери.
    Автомат Калашникова. Архивное фото
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 — фев — РИА Новости Украина. На территории Закарпатской области в связи с убийством мужчины из огнестрельного оружия введен в действие план "Сирена" по перехвату преступников, сообщает пресс-служба областной прокуратуры со ссылкой на  и. о. руководителя Тячевской местной прокуратуры Виктора Кузана.

    Предварительно установлено, что в среду около 22 ч. 30 мин. на автомобильной стоянке у ресторана "Хижина" в с. Деловое Раховского района неизвестный с использованием неустановленного огнестрельного оружия совершил несколько выстрелов в жителя Рахова, когда последний находился рядом со своим автомобилем, сообщил прокурор.

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    Местный житель получил три сквозных пулевых ранения и во время транспортировки в больницу скончался в карете скорой медицинской помощи от полученных огнестрельных ранений и большой кровопотери.

    "В ходе осмотра места происшествия с территории автомобильной стоянки изъяты шар от нарезного огнестрельного оружия и 4 металлические гильзы калибра 7,62 мм", — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.

    Как уточнил Кузан, с целью раскрытия преступления и и поимки убийцы на территории области введен в действие план "Сирена".

    Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство.

    Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева произошла перестрелка, в связи с чем был введен план "Перехват".

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