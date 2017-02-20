Директор СТО под Кишиневом дает вооруженный отпор бандитам

Инспекторат полиции Кишинева опубликовал видеозаписи камер видеонаблюдения, установленных в автосервисе в поселке Ставчены на окраине Кишинева, где произошла стрельба, в результате которой был убит 35-летний мужчина и еще двое были ранены, сообщает "Украинская ассоциация владельцев оружия".

Как отмечается, в результате стрельбы в пригороде Кишинева в пятницу открыто два уголовных дела — одно по факту убийства, а второе — за хулиганствo, сообщил на брифинге прокурор Кишинева Игорь Попа.

В пятницу в Ставченах на автосервисе началась стрельба, в результате которой погиб 35-летний мужчина. Как отметил прокурор, в здание автомагазина проникли 13 человек, которые приехали туда на четырех машинах.

"Они напали на сотрудников предприятия и повредили товары. Хозяин забаррикадировался на втором этаже и вызвал полицию", — сказал Попа.

По его словам, всего на тот момент в автосервисе находилось шесть сотрудников предприятия, среди которых и сам директор. Несмотря на то, что была вызвана полиция злоумышленники продолжили избивать работников компании.

Как отметил прокурор, директор предприятия воспользовался пистолетом и произвел семь выстрелов в направлении группы лиц. По мнению прокурора, на первый взгляд это похоже на самооборону, но так ли это, еще предстоит установить.

Как подчеркнул Попа, нападавшие скрылись на тех же машинах, что и приехали.

"Обнаружен труп одного из нападавших. Первоначально еще два человека обратились в больницу скорой помощи с огнестрельными ранениями. Позже туда доставили еще одного из пострадавших. У них ранения в бедро, ногу и руку. Погибший мужчина находился в розыске. У него было более 10 судимостей", — отметил Попа.

В пятницу в Ставченах на автосервисе началась стрельба, в результате которой погиб 35-летний мужчина. Как отметил прокурор, в здание автомагазина проникли 13 человек, которые приехали туда на четырех машинах.

"Они напали на сотрудников предприятия и повредили товары. Хозяин забаррикадировался на втором этаже и вызвал полицию", — сказал Попа.

По его словам, всего на тот момент в автосервисе находилось шесть сотрудников предприятия, среди которых и сам директор. Несмотря на то, что была вызвана полиция злоумышленники продолжили избивать работников компании.

Как отметил прокурор, директор предприятия воспользовался пистолетом и произвел семь выстрелов в направлении группы лиц. По мнению прокурора, на первый взгляд это похоже на самооборону, но так ли это, еще предстоит установить.

Как подчеркнул Попа, нападавшие скрылись на тех же машинах, что и приехали.

"Обнаружен труп одного из нападавших. Первоначально еще два человека обратились в больницу скорой помощи с огнестрельными ранениями. Позже туда доставили еще одного из пострадавших. У них ранения в бедро, ногу и руку. Погибший мужчина находился в розыске. У него было более 10 судимостей", — отметил Попа.