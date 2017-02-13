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    Киев

    В центре Киева в упор расстреляли мужчину

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (381)

    (обновлено: )31410
    В Нацполиции сообщили, что тело мужчины было обнаружено на парковке. В ходе следственных действий было выяснено, что мужчину убили выстрелом в грудь, а пуля прошла на вылет.
    На месте убийства мужчины в центре Киева
    ru.espreso.tv

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе столицы неизвестный расстрелял мужчину, сообщает Национальная полиция Киева в понедельник.

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    "Около 9-ти часов правоохранители получили сообщение о том, что на парковке недалеко от бизнес-центра лежит человек. Когда на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, выяснилось, что мужчину убили выстрелом в грудь. При этом пуля прошла на вылет. Личность погибшего установлена, это — киевлянин, 1970 года рождения", — сообщает подробности полиция.

    При осмотре места происшествия полицейские обнаружили в сугробе снега оружие, из которого, вероятно, стреляли. Правоохранители продолжают осматривать прилегающую территорию, разыскивают свидетелей и очевидцев.

    По факту убийства начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления злоумышленника.

    Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 21 января, в Днепровском районе Киева застрелили адвоката. Инцидент произошел ночью на улице Никольско-Слободская.

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