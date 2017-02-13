В центре Киева в упор расстреляли мужчину

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе столицы неизвестный расстрелял мужчину, сообщает Национальная полиция Киева в понедельник.

"Около 9-ти часов правоохранители получили сообщение о том, что на парковке недалеко от бизнес-центра лежит человек. Когда на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, выяснилось, что мужчину убили выстрелом в грудь. При этом пуля прошла на вылет. Личность погибшего установлена, это — киевлянин, 1970 года рождения", — сообщает подробности полиция.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили в сугробе снега оружие, из которого, вероятно, стреляли. Правоохранители продолжают осматривать прилегающую территорию, разыскивают свидетелей и очевидцев.

По факту убийства начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 21 января, в Днепровском районе Киева застрелили адвоката. Инцидент произошел ночью на улице Никольско-Слободская.