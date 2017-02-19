Сто тысяч оттенков кроваво-красного. О криминале в Украине

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Военные действия на востоке страны отражаются на всей стране, потому что кровь льется не только на линии огня. Война, кризис в экономике, безработица подпитывают криминал, об этом даже завил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. И, судя по тенденции, власти выгодно держать нас в постоянном страхе и в состоянии беспомощности. А тем временем становится все опаснее и опаснее.

ОПГ наводнили страну

Собственные стены, высокие заборы, надежные запоры уже не защищают от бандитов. В Старых Петровцах Киевской области в собственном доме убили бизнесмена. В дом неизвестные пробрались среди ночи, отжав пластиковое окно. Проснулся хозяин. Его связали и пытали, выясняя, где лежат деньги. От травм мужчина скончался, а бандиты забрали сейф, в котором хранились ювелирные украшения и крупная сумма денег.

Утром на окровавленное тело отца наткнулся его 8-летний сын, матери дома в ту ночь не было, ребенок вызвал полицию.

В Одессе неизвестные ограбили и убили местного валютчика. Его посадили в собственный автомобиль Lexus GS и подожгли. И все это проделали средь бела дня, не опасаясь быть пойманными.

Три жителя Гуляйпольского района Запорожской области похищали людей, вывозили их за город, били и требовали денег в обмен на дальнейшую неприкосновенность. Пока известно о трех потерпевших, но не факт, что их не было больше.

В Житомирской области полицейские случайно задержали банду, похитившую человека. 15 февраля во время профилактической отработки области по обеспечению безопасности дорожного движения Управления превентивной деятельности ГУНП остановили за нарушение ПДД автомобиль Mersedes-Benz. В салоне находились пятеро молодых людей, один из которых был избит и порезан. Как оказалось, 24-летнего парня только похитили и везли в неизвестном направлении. Жертву с закрытой черепно-мозговой травмой, забойными ранами головы и резаными ранами живота доставили в больницу, а четверых его спутников — в полицию. Они — жители пгт. Новогуйвинск, возрастом от 28 до 33 лет. У полицейских есть основания полагать, что задержанная группа причастна еще к ряду уголовных деяний, совершенных на территории области.

Никому не нужные банды

Как отметил на коллегии генпрокурор Юрий Луценко, за прошлый год СБУ и МВД задержали аж 2 и 3 соответственно организованные преступные группировки. Только в МВД этой статистике возмутились, утверждая, что якобы выявили 61 ОПГ, которая совершила 741 преступление. От того, как МВД пытается скрыть статистику, переквалифицируя тяжкие преступления на менее тяжкие, можно предположить, что ОПГ могло быть намного больше.

"Учитывая тот факт, что в стране идет война, много оружия на руках, с которым совершается преступления, то сегодня необходимо восстанавливать управлении по борьбе с организованной преступностью. Кроме этого, организовываются вооруженные формирования, в том числе военизированные под марку АТО, которые за деньги готовы на все, а также сами занимаются грабежами и разбоями. Есть такие факты. Вот для того, чтобы их поймать, нужны подразделения по подобию УБОП, полиция с этим не справится. Этим попыталась заняться СБУ, но она больше занята другими задачами, да и совершенное ОПГ больше относится к компетенции МВД. Поэтому результат отсутствует", — констатирует экс-начальник уголовного розыска Винницы Василий Кравчук.

УБОП был создан в 90-е годы, во времена разгула ОПГ, и справился со своей задачей, но со временем необходимость в нем отпала, тем не менее, УБОП ликвидировали не вовремя, объясняет Кравчук.

"Полиция, угрозыск, не справится с ОПГ, они то и воров сейчас не могут поймать. Не хватает подразделения, которое бы занималось исключительно похитителями людей, наркотрафиком, торговлей оружием и прочим, что касается организованных групп. Операм в райотделах не до ОПГ, на которых надо потратить не один день. Преимущество УБОПа было в том, что они были самостоятельны, у них была возможность работать не только в пределах одного района, а по всей Украине", — подчеркивает Василий Кравчук.

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Но прежнее руководство украинской полиции, приехавшее из Грузии, специфики нашей страны не знало и не понимало. Да и глава МВД Арсен Аваков точил зуб на УБОП потому, что именно они вели уголовное дело, в котором он проходил как подозреваемый. Все это и предрешило конец УБОПа. Одна надежда, что новый глава Нацполиции найдет весомые аргументы, и в стране появится новый отдел по борьбе с бандитизмом, который возьмется за ОПГ.