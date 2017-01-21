ГУ Нацполиции в Киеве

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В ночь на субботу, 21 января, в Днепровском районе Киева застрелили адвоката, сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве.

Инцидент произошел ночью на улице Никольско-Слободская. Около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле мужчину в крови. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

По данным полиции, неизвестный возле дома, где проживал потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения адвокат скончался в больнице.

Правоохранители установили личность погибшего: это — 46-летний местный житель, который возвращался с работы домой.

При осмотре места происшествия правоохранители с применением служебной собаки обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм, которую отправили для проведения экспертизы.

ГУ Нацполиции в Киеве В Киеве застрелили адвоката

По факту умышленного убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого.

Следствие рассматривает ряд версий совершения преступления, в частности убийство с целью ограбления, личная жизнь и профессиональная деятельность, поскольку убитый работал адвокатом.

Напомним, 10 января в Дарницком районе Киева в подъезде дома застрелили мужчину.