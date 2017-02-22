В Киеве произошла перестрелка, введен план "Перехват"

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе Киева произошла перестрелка, в связи с чем введен план "Перехват", сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции столицы.

Как отмечается, событие произошло на перекрестке улиц Герцена и Мельникова, пострадавших нет.

"В 14 часов в дежурную часть Шевченковского управления полиции от прохожих поступило сообщение о том, что слышны выстрелы на пересечении улиц Герцена и Мельникова. На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа, которая обнаружила "Мазду" с повреждениями. В салоне находились двое мужчин, которые не пострадали", — сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что по улицам двигались две иномарки. Пассажиры автомобиля марки Mercedes несколько раз выстрелили в сторону Mazda и скрылись с места. В результате происшествия повреждено водительское боковое и заднее стекла.

В настоящее время пострадавшие от каких-либо объяснений отказываются. Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Шевченковского УП. Сейчас проводится проверка и введен план "Перехват", добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Деснянском районе Киева в результате стрельбы в кафе были ранены два человека.