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    Аваков: участники стрельбы в Харькове пытались спрятать оружие в детсаду

    (обновлено: )18302
    Аваков осудил стрельбу между добробатами, подчеркнув, что "даже если ты герой войны, нельзя бегать по жилым кварталам Харькова с оружием и доказывать всем свою "крутизну".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что девять участников стрельбы в Харькове пытались спрятать оружие в детском саду. 

    Стрельба в Харькове. Комментарий полиции. Видео
    Канал на Youtube ГУ Национальной полиции в Харьковской области
    Стрельба в Харькове: комментарий полиции

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    "Это если кратко о постыдном ночном инциденте прошлой ночью в Харькове, со стрельбой на Алексеевке, задержанными девятью "героями" в камуфляже, бегущими с места базарной разборки.. в детский садик спрятать оружие.. А подробнее отчитается по факту расследования Полиция и.. надеюсь, суд", — написал Аваков в Facebook.

    Он осудил стрельбу между добробатами, подчеркнув, что "даже если ты герой войны, нельзя бегать по жилым кварталам Харькова с оружием и доказывать всем свою "крутизну".

    По его заверению, МВД не будет терпеть на улицах ни одного альтернативного подразделения, которое присваивает себе право регулировать порядок с помощью оружия, самодельного шеврона или камуфляжа, "особенно, если им хорошо платят сомнительные личности".

    В Харькове поздно вечером в пятницу, 17 февраля, на территории жилого массива Алексеевка предварительно между бойцами батальона "Донбасс" и активистами движения "Восточный корпус" (ответвление от гражданского корпуса "Азов") произошел вооруженный конфликт, в результате которого тяжелые ранения получил один из активистов.

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