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    Фотоленты

    Киев чествует Кобзаря

    (обновлено: )26
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев чествует Кобзаря
    Киев чествует Кобзаря
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Киев чествует Кобзаря

    В четверг исполняется 203 года со дня рождения Тараса Шевченко — украинского поэта, писателя и художника, общественного деятеля. Он родился 9 марта 1814 года в Черкасской области. Один из самых известных и уважаемых украинцев в мире. В 24-летнем возрасте его выкупили из крепостничества за серьезную сумму (эквивалент 45 кг серебра).

    Смотрите также: Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря

    Шевченко известен в первую очередь как поэт. Первый сборник стихов, "Кобзарь", вышел в 1840 году. В 1847 году за острую политическую сатиру в произведениях, а также участие в "Кирилло-Мефодиевском братстве" (тайной организации) его приговорили к ссылке. Вернуться на родину Шевченко смог только в 1857 году, правда, до последних дней своей жизни поэт находился под тайным надзором полиции.

    Шевченко известен также как художник — среди его работ есть более 800 произведений.

    Умер выдающийся украинец 10 марта 1861 года. Похоронен он был сначала в Петербурге, однако в том же году он был перезахоронен на Чернечей горе возле Канева.

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