Расстрел бизнесмена и детей в центре Киева: в полиции озвучили детали

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Во время стрельбы в центре Киева, в результате которой был убит бизнесмен Александр Ряжев, пострадали двое детей. Об их состоянии сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"В результате стрельбы девочка 2008 г.р., получила огнестрельное ранение руки, мальчик 2011 г.р., ноги, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизни здоровью ничего не угрожает", — сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.