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    Расстрел бизнесмена и детей в центре Киева: в полиции озвучили детали

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    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве (461)

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    Как сообщается, в результате стрельбы девочка получила огнестрельное ранение руки, мальчик - ноги, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.
    Убийство бизнесмена в Киеве. Кадры с места преступления
    ГУ НП в Киеве

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Во время стрельбы в центре Киева, в результате которой был убит бизнесмен Александр Ряжев, пострадали двое детей. Об их состоянии сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

    "В результате стрельбы девочка 2008 г.р., получила огнестрельное ранение руки, мальчик 2011 г.р., ноги, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизни здоровью ничего не угрожает", — сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

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