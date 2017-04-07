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    Парад военной техники впервые пройдет в Симферополе 9 Мая

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    В Симферополе впервые пройдет парад военной техники. Как заявил глава администрации города Геннадий Бахарев, парад будет организован на высшем уровне.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Парад военной техники впервые пройдет в Симферополе в День Победы, сообщил глава администрации города Геннадий Бахарев.

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    "Есть задумка, и она, думаю, осуществится, у нас будет впервые в Симферополе проходить парад военной техники. Это совместно с нашим гарнизоном. Совещание уже на этот счет прошло. Наши люди усидят парад военной техники", — сказал Бахарев в эфире крымской радиостанции "Спутник в Крыму".

    По его словам, парад будет организован на высшем уровне.

    "Сделаем разметку красиво. Будет как в столице", — подчеркнул глава администрации.

    Напомним, в Москве с 10 апреля начнутся совместные тренировки сводного парадного расчета, механизированной колонны и парадного строя авиации, в который включено 72 воздушных судна. Ночные репетиции состоятся 27 апреля и 3 мая непосредственно на Красной площади в Москве, а 7 мая пройдет генеральная репетиция. Военные парады в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России.

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