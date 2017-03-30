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    Парад двойников Эйнштейна в Канаде установил рекорд Гиннесса

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    На улицы Торонто вышли 404 "Эйнштейна", все они - участники парада, проводимого в рамках конкурса молодых изобретателей The Next Einstein.
    канал CityNews Toronto на youtube

    Люди, одетые в стиле Эйнштейна, вышли на улицы Торонто в рамках конкурса молодых изобретателей

    Благодаря многочисленности парад Эйнштейнов попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Newsweek.

    Конкурс The Next Einstein проводится среди молодых изобретателей с 2013 года. Победитель получит 10 тысяч канадских долларов на реализацию своей идеи.

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    Ранее сообщалось, что молодую британку включили в Книгу рекордов Гиннесса как женщину с самой длинной бородой в мире.

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