Парад двойников Эйнштейна в Канаде установил рекорд Гиннесса

Люди, одетые в стиле Эйнштейна, вышли на улицы Торонто в рамках конкурса молодых изобретателей

Благодаря многочисленности парад Эйнштейнов попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Newsweek.

Конкурс The Next Einstein проводится среди молодых изобретателей с 2013 года. Победитель получит 10 тысяч канадских долларов на реализацию своей идеи.

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Ранее сообщалось, что молодую британку включили в Книгу рекордов Гиннесса как женщину с самой длинной бородой в мире.