Поклонская провела параллели между присоединением Крыма к РФ и 9 мая

КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. Депутат Госдумы экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская провела параллели между присоединением Крыма к России и Днем Победы.

"Завтра ровно три года со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это та дата, которую мы никогда не оставим в прошлом. Это дата, которую мы будем праздновать ежегодно. Это та дата, которой мы будем гордиться. И нашу гордость передавать из поколения в поколение, словно 9 мая 1945 года", — сказала Поклонская в пятницу во время выступления в Общественной палате РФ.

Именно такую радость "со слезами на глазах", со слов депутата, испытали крымчане 18 марта 2014 года.

Крым был присоединен к России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.