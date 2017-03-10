Хроника 9 марта: одобрение безвиза, квоты украинского языка на ТВ

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 9 марта, Комитет Европарламента окончательно одобрил безвиз с Украиной, а Конгресс США одобрил предоставление Украине летального вооружения. В этот же день президент Петр Порошенко поддержал квоты украинского языка на ТВ. К тому же вчера Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Суд в Гааге завершил слушания иска Киева к Москве

Международный суд ООН в Гааге завершил слушания в рамках иска Украины к России о применении предупредительных мер против РФ в связи с запросом Киева. Суд огласит решение по временным мерам в связи с иском Украины к России на открытом заседании, о его дате будет объявлено позднее. Киев подал иск в Международный суд ООН против России в январе. Украина утверждает, что Москва нарушила две конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Москва эти обвинения отвергает. provce.ck.ua Фотоитоги 9 марта: годовщина Великого Кобзаря и убийство бизнесмена в Киеве

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Комитет Европарламента окончательно одобрил безвиз с Украиной

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам окончательно утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования. Ранее Совет ЕС формально одобрил новый механизм приостановки действия безвизового режима, который некоторые страны Евросоюза сочли обязательным условием предоставления безвизового въезда для граждан Грузии и Украины.

Конгресс США одобрил предоставление Украине летального вооружения

Палата представителей конгресса США в законе об ассигнованиях на военные нужды в новом финансовом году — до 1 октября 2017 года предусмотрела выделение 150 миллионов долларов на военную поддержку Украины. В документе указывается, что указанные средства будут доступны Пентагону с целью предоставления Украине военной поддержки, включая, в частности, предоставление летального оружия оборонительного характера.

СБУ перекрыла мощный канал контрабанды оружия

Служба безопасности Украины в результате спецоперации перекрыла канал контрабанды в Украину оружия и комплектующих из более чем 10 стран мира. Задержаны трое злоумышленников — жители Киева и Харьковской области. Пресс-служба СБУ сообщает, что злоумышленники заказывали комплектующие к стрелковому оружию в странах Западной Европы и США, собирали их и продавали, которые поступали в Украину по почте или их доставляли курьеры в обход таможни.

Из-за обстрела поврежден трубопровод, обеспечивающий газом Мариуполь

Трубопровод, обеспечивающий газом Мариуполь, поврежден в результате обстрела, сообщил представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР. Между тем в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на накануне в Авдеевке было полностью востановлено тепло-, водо — и электроснабжение. К тому же восьмого марта восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции.

Порошенко поддерживает квоты украинского языка на ТВ

Президент Петр Порошенко выступает за распространение закона о квотах украинского языка в эфире на телевидение и намерен в ближайшем будущем внести соответствующее предложение. В ноябре 2016 года вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, радиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%.

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Потасовка в Каневе на Тарасовой горе

В Каневе на Тарасовой горе подрались активисты "Гражданского корпуса", "Свободы" и представители "Украинского выбора", которые также приехали возложить цветы к могиле поэта. Как сообщили в общественном движении "Украинский выбор — Право народа", лидером которого является представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук, около сотни радикалов помешали представителям "Украинского выбора" почтить память поэта. Присутствовавшая на месте полиция не приняла никаких мер.

Онищенко предложил внести залог за Насирова в обмен на неприкосновенность

Беглый нардеп Александр Онищенко, который скрывается от украинских властей в Лондоне, выразил готовность внести за отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова залог в размере 100 млн грн, который установил Соломенский райсуд Киева. Насирова задержали в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко". Александра Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы".

Судья Чаус попросил политического убежища в Молдове

Адвокаты беглого судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении ему политического убежища. Ранее суд в Кишиневе арестовал Николая Чауса, экстрадиции которого добивается Украина, на 15 суток за незаконное пересечение молдавской границы. Чаус был задержан в августе 2016 года детективами НАБУ совместно с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого.

Нападение с топором на вокзале в Дюссельдорфе

На главном вокзале Дюссельдорфа мужчина с топором напал на людей и ранил несколько человек. В общей сложности полиция зафиксировала семь жертв нападения. Из них трое получили тяжелые ранения. По информации полиции, вероятно, нападавший имеет проблемы с психикой. Подозреваемым оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии. Основываясь на предварительных материалах следствия, полиция предполагает, что злоумышленник действовал в одиночку.

Саммит ЕС оставил Туска на посту главы Евросовета

Лидеры стран-членов Евросоюза в четверг продлили мандат председателя Евросовета Дональда Туска. Выборы прошли на саммите ЕС в четверг, несмотря на желание Польши отложить процедуру. Варшава, от которой Туск был избран председателем Евросовета в августе 2014 года, на прошлой неделе выставила альтернативного кандидата – европарламентария Яцека Сариуш-Вольского.

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента, вынесенный парламентом страны 9 декабря прошлого года на фоне крупнейшего коррупционного скандала. За признание импичмента правомочным проголосовали все восемь судей. По закону, новые выборы президента пройдут в течение 60 дней. После объявления решения суда в Сеуле произошли столкновения между сторонниками президента и полицией, в результате которых погибли два человека.

Каждый год во всем мире проводится неделя благотворительных акций в помощь детским организациям, а кульминацией благотворительных акций и является 9 марта — Всемирный день ди-джея. К тому же в 2006 году начал свою историю Всемирный день почки, отмечаемый ежегодно во второй четверг марта.