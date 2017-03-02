Малайзия отменила безвизовый режим с КНДР

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Власти Малайзии сообщили об отмене безвизового режима с КНДР с шестого марта, передает агентство Рейтер.

Граждане Северной Кореи должны будут получит визу для въезда на территорию Малайзии, мера была принята из соображений безопасности, сообщило агентство Bernama со ссылкой на заместителя премьера Малайзии Ахмада Захида Хамиди.

Такое решение власти страны приняли спустя несколько недель после смерти брата лидера КНДР Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпур, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что арестованным в Малайзии гражданкам Индонезии и Вьетнама, пойманным после убийства брата лидера КНДР Ким Чен Нама, предъявлено обвинение в предумышленном убийстве при соучастии еще четырех человек.

Читайте также — Убийство Ким Чен Нама: был ли "след КНДР" и химическое оружие

Напомним, 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура скончался мужчина с северокорейским паспортом на имя Ким Чхоля после нападения на него двух женщин. На его лице найдены следы нервно-паралитического вещества VX. В Южной Корее убеждены, что по приказу из Пхеньяна совершено убийство именно Ким Чен Нама, который в последние годы проживал в китайском Макао.