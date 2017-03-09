Названа точная дата начала безвизовых поездок граждан Грузии в ЕС

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина, Мэги Кикалейшвили. Информация об изменениях визового режима между Грузией и Евросоюзом опубликована в официальном журнале Евросоюза, безвизовый режим для краткосрочных поездок вступит в силу через 20 дней — 28 марта, сообщает МИД страны.

Совет Европы формально одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии 27 февраля.

"Сегодня, 8 марта, в официальном журнале Евросоюза были опубликованы изменения в регуляции… Регуляция входит в силу через 20 дней, следовательно, с 28 марта 2017 года у граждан Грузии появится возможность без виз посещать страны Евросоюза с краткосрочным визитом",- говорится в заявлении.

Грузинский МИД поздравил всех граждан страны "с таким важным решением".

"Мы рады, что усилия правительства Грузии по реализации реформ принесли свой результат и пользу", — отмечает грузинское внешнеполитическое ведомство.

Одновременно с безвизовым режимом в силу вступит механизм приостановления действия безвизового режима. Договоренность относительно данного механизма для третьих стран на случай миграционного кризиса в одном или нескольких государствах-членах Евросоюза была выставлена Советом ЕС в качестве предварительного условия для отмены виз для граждан Украины и Грузии.

Граждане Грузии смогут посещать без виз страны Евросоюза с биометрическими паспортами — нахождение в странах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полгода.

Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза, а если гражданин едет на учебу, срок которой превышает 3 месяца, необходимо обратиться в посольство или консульство соответствующей страны.

Несмотря на то, что гражданам Грузии больше не понадобятся визы для посещения стран ЕС, во время пересечения границы зоны Шенген желательно иметь при себе некоторые документы, такие как: выписку из банка с доказательством достаточного количества денежных средств, или наличные деньги, также справку с работы и подтверждение цели поездки, билеты на обратный путь, бронирование в гостинице, если намерены повидаться с родственниками, то необходимо иметь приглашение от них.

Сотрудник иммиграционной службы имеет право попросить все эти документы. Медицинская страховка поездки не обязательна.