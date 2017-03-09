Профильный комитет ЕП в четверг утвердит проект безвиза для Украины

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Комитет Европейского парламента (ЕП) по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел в четверг утвердит проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования.

Этот вопрос включен в повестку дня заседания комитета, сообщает "Укринформ".

Как отмечается, по процедуре проект решения об отмене визового режима для Украины законодательный орган ЕС проголосует на пленарном заседании 5 апреля.

Читайте также: В Версале проговорили "Европу разных скоростей" на фоне раскола ЕС

После окончательного утверждения Советом ЕС безвиз для украинских граждан вступит в силу на 20 день после опубликования соответствующего документа.

Напомним, 2 марта Совет ЕС, где представлены все страны-члены Евросоюза, в четверг дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины, теперь за решение должен проголосовать Европарламент.

Ранее Совет ЕС формально одобрил новый механизм приостановки действия безвизового режима, который некоторые страны Евросоюза сочли обязательным условием предоставления безвизового въезда для граждан Грузии и Украины.

Читайте также: Что безвиз грядущий нам готовит? Условия ЕП, ЕС и ЕК для Украины

Решение о безвизовом режиме вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины. Параллельное вступление в силу безвизового режима для стран, включенных в так называемый "позитивный список", Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили в декабре.