Послы ЕС могут в четверг одобрить безвиз для Украины – источник в ЕП

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Комитет постпредов 28 стран-членов Евросоюза (COREPER) может уже на заседании 2 марта в Брюсселе одобрить переход на безвизовый режим для Украины, сообщил РИА Новости в среду источник в Европарламенте.

Переговорщики от Европарламента и Совета ЕС во вторник достигли предварительной договоренности об отмене виз для граждан Украины. Теперь решение должен подтвердить профильный комитет Европарламента, вслед за ним — ЕП на пленарной сессии, а затем — Совет ЕС.

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"COREPER, как ожидается, выскажется уже в четверг", — сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы ЕП, "когда изменения вступят в силу, обладатели биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок". При этом отмечается, что безвизовый режим не предполагает автоматическое получение разрешения на работу, а также не распространяется на Великобританию и Ирландию.

Ранее Совет ЕС формально одобрил новый механизм приостановки действия безвизового режима, который некоторые страны Евросоюза сочли обязательным условием предоставления безвизового въезда для граждан Грузии и Украины. Нормативный документ, содержащий поправки к действующим правилам, будет подписан Европарламентом и председательством Совета ЕС 1 марта и вступит в силу через 20 дней после его публикации в Официальном журнале ЕС.