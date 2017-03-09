"Оружие со всего мира". СБУ перекрыла мощный канал контрабанды

Пресс-служба СБУ сообщает, что злоумышленники заказывали комплектующие к стрелковому оружию в странах Западной Европы и США, собирали их и продавали. Они поступали в Украину по почте или их доставляли курьеры в обход таможни.

Поиск покупателей велся через специализированные форумы.

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"Во время обысков, проведенных в начале марта по местам проживания фигурантов дела, правоохранители изъяли большое количество огнестрельного оружия и комплектующих производства ведущих вооруженных предприятий со всего мира: Германии, Австрии, Чехии, Швейцарии, Бельгии, Италии, США, Израиля, России и других стран", — сказано в сообщении.

Изъятые образцы огнестрельного оружия переданы на экспертизу. Открыто уголовное производство по статьям "контрабанда" и "незаконное обращение с оружием" Уголовного кодекса Украины.

В четверг гражданская гвардия Испании сообщила о проведении операции под названием DEAMBULAR VI, в результате которой была обезврежена преступная группировка, занимавшаяся перевозкой наркотиков и отмыванием денег. В общей сложности задержаны 13 человек, в основном граждане Украины, Литвы и Колумбии. В ходе обысков, проведенных в 10 домах и на двух судах в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, обнаружены 500 тысяч евро наличными, шесть дорогих автомобилей и мотоцикл, а также документы, свидетельствующие о незаконной деятельности организации.