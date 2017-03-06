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    Возникла угроза безвизу Украины с ЕС - евродепутат

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    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация (273)

    (обновлено: )56470
    Как рассказал депутат европарламента Яромир Кохличек, некоторые европейские государства попытаются заблокировать инициативу. Может говориться о странах Бенилюкса, прежде всего о Голландии и Бельгии.
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Ряд стран Европейского союза постарается заблокировать инициативу по предоставлению гражданам Украины безвизового режима, сообщают "Известия" со ссылкой на депутата Европарламента, члена комиссии Украина – ЕС Яромира Кохличека.

    "Некоторые европейские государства попытаются заблокировать инициативу. Может говориться о странах Бенилюкса, прежде всего о Голландии и Бельгии, которые имеют негативный опыт работы с большими потоками мигрантов из арабских стран", – рассказал Кохличек.

    Он отметил, что опасения о собственном рынке труда могут сыграть ключевую роль при предстоящем голосовании.

    Государственный флаг Украины и Евросоюза
    Facebook Петра Порошенко
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    "Также против могут выступить Португалия, Италия и Испания, где остро стоит проблема безработицы. Украинцы уже сейчас представляют одну из самых многочисленных групп мигрантов. В Италии существуют большие проблемы с выходцами из Румынии. Опасения о собственном рынке труда могут сыграть ключевую роль при предстоящем голосовании", – отметил евродепутат.

    Принятие решение о предоставлении Украине безвизового режима неоднократно откладывалось. Киев рассчитывал получить его до конца 2016 года, но этого не произошло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.

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    Решение о безвизовом режиме вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины. Параллельное вступление в силу безвизового режима для стран, включенных в так называемый "позитивный список", Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили в декабре.

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