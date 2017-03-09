наверх
09.03.201711:23
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Слово должна сказать Рада". Порошенко "за" квоты украинского языка на ТВ

    Тема:

    Неугодные СМИ. Власть против медиа (29)

    (обновлено: )42109
    Глава государства приветствовал увеличение доли украинского языка на радио. По его словам, вскоре он предложит применить аналогичную технологию на телевидении, где сейчас "присутствие украинского языка недопустимо мало".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко выступает за распространение закона о квотах украинского языка в эфире на телевидение и намерен в ближайшем будущем внести соответствующее предложение.

    В ноябре 2016 года вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, радиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%.

    Президент заявил, что доля украинского языка на радио увеличивается.

    Радио
    flickr.com/James Cridland
    Квоты на язык. Как изменился радиоэфир Украины за месяц

    "Шаг за шагом доля украинского языка в радиоэфире увеличилась. Хочу отметить, что вскоре такую же технологию я предложу применить и на телевидении, где сейчас присутствие украинского языка недопустимо мало… Сейчас свое слово должен сказать законодатель (Верховная Рада – Ред.)", — заявил Порошенко во время церемонии вручения Шевченковской премии.

    Читайте также: Квоты на радио работают — штрафов на полмиллиона

    Ранее более полусотни украинских певцов и музыкальных групп выступили против введения квот на минимальное количество песен на украинском языке. Музыканты заявили, что считают такое решение Рады "популистским шагом, который пытается разделить украинцев по языковому принципу и работает против единства в обществе". 

    В феврале Национальный совет Украины по теле- и радиовещанию оштрафовал восемь общенациональных и региональных вещателей за несоблюдение квот трансляции украинских песен и ведение программ на государственном языке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Убийство бизнесмена в Киеве. Кадры с места преступления
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Роман Насиров. Архивное фото
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Гааге
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Машина Красного Креста в аэропорту Донецка
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля