"Слово должна сказать Рада". Порошенко "за" квоты украинского языка на ТВ

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко выступает за распространение закона о квотах украинского языка в эфире на телевидение и намерен в ближайшем будущем внести соответствующее предложение.

В ноябре 2016 года вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, радиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%.

Президент заявил, что доля украинского языка на радио увеличивается.

"Шаг за шагом доля украинского языка в радиоэфире увеличилась. Хочу отметить, что вскоре такую же технологию я предложу применить и на телевидении, где сейчас присутствие украинского языка недопустимо мало… Сейчас свое слово должен сказать законодатель (Верховная Рада – Ред.)", — заявил Порошенко во время церемонии вручения Шевченковской премии.

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Ранее более полусотни украинских певцов и музыкальных групп выступили против введения квот на минимальное количество песен на украинском языке. Музыканты заявили, что считают такое решение Рады "популистским шагом, который пытается разделить украинцев по языковому принципу и работает против единства в обществе".

В феврале Национальный совет Украины по теле- и радиовещанию оштрафовал восемь общенациональных и региональных вещателей за несоблюдение квот трансляции украинских песен и ведение программ на государственном языке.