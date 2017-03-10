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    Мужчина, напавший с топором в Дюссельдорфе, имеет психические проблемы

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    В общей сложности полиция зафиксировала семь жертв нападения, из них трое получили тяжелые ранения. Полиция предполагает, что злоумышленник действовал в одиночку.
    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    @MustafaVogel

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Мужчина, с топором напавший на людей на главном вокзале Дюссельдорфа и ранивший пять человек, вероятно, имеет проблемы с психикой, сообщила полиция федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

    Нападение на вокзале в Дюссельдорфе. Эвакуация раненых
    @MustafaVogel
    "Топорная работа". Кровавое нападение на вокзале в Дюссельдорфе

    "Подозреваемым оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии, который проживает в городе Вупперталь. Он, вероятно, имеет психические проблемы", — сообщила местная полиция.

    Смотрите также: Нападение с топором на вокзале в Дюссельдорфе. Обнародовано видео

    В общей сложности полиция зафиксировала семь жертв нападения. Из них трое получили тяжелые ранения. Полиция ведет расследование.

    Оцепление со всего вокзала снято. Оцепленным остается только само место преступления, там специалисты занимаются фиксацией следов.

    Основываясь на предварительных материалах следствия, полиция предполагает, что злоумышленник действовал в одиночку.

    Ранее полиция сообщила, что подозреваемый попытался скрыться от преследования недалеко от вокзала, но его задержали. В ходе погони он пострадал и сейчас находится в больнице.

    Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в швейцарском Базеле были убиты два человека

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