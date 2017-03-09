Онищенко предложил внести залог за Насирова в обмен на неприкосновенность

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Беглый нардеп Александр Онищенко, который скрывается от украинских властей в Лондоне, выразил готовность внести за отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова залог в размере 100 млн грн, который установил Соломенский райсуд Киева.

Ранее детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко".

"Я готов. Пусть Петру Алексеевичу Порошенко станет немножко стыдно перед его верным соратником Насировым. Что я хочу взамен? Пусть вернут мне депутатскую неприкосновенность", — приводит слова Онищенко издание "Страна".

Напомним, следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

Читайте также: Насировщина. ТОП-5 украинских политиков-"симулянтов"

Адвокаты Насирова ранее заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным. Они также заявляли, что у их клиента случился инфаркт, он был прооперирован, однако сам Насиров вскоре опроверг эту информацию.

Читайте также: Мощный удар по амбициям Порошенко. Эксперты о "компромате Онищенко"

Александра Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.