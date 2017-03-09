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    Комитет Европарламента окончательно одобрил безвиз с Украиной

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    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация (277)

    (обновлено: )37201
    Евродепутат Михал Бони перед голосованием сделал короткое заявление относительно триалога между Европарламентом, Советом ЕС и Мальтийским председательством в ЕС, в рамках которого на прошлой неделе согласовали безвиз для Украины.
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 — мар — РИА Новости Украина. Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) окончательно утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования, сообщает "Европейская правда".

    Как отмечается, 39 членов комитета проголосовали за решение, один воздержался и четверо проголосовали против.

    Государственный флаг Украины и Евросоюза
    Facebook Петра Порошенко
    ЕС будет водить безвизом Украину "за нос" еще несколько лет - эксперт

    Евродепутат Михал Бони перед голосованием сделал короткое заявление относительно триалога между Европарламентом, Советом ЕС и Мальтийским председательством в ЕС, в рамках которого на прошлой неделе согласовали безвиз для Украины. Парламентарий подчеркнул, что Украина выполнила все требования ЕС по предоставлению безвизового режима, и "даже превзошла ожидания".

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    Напомним, 2 марта Совет ЕС, где представлены все страны-члены Евросоюза, в четверг дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины, теперь за решение должен проголосовать Европарламент. 

    Ранее Совет ЕС формально одобрил новый механизм приостановки действия безвизового режима, который некоторые страны Евросоюза сочли обязательным условием предоставления безвизового въезда для граждан Грузии и Украины. 

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    Решение о безвизовом режиме вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины. Параллельное вступление в силу безвизового режима для стран, включенных в так называемый "позитивный список", Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили в декабре.

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