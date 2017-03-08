Суд ООН. Иск Украины против РФ это чистый пиар - Дьяченко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Международный суд ООН приступил к слушаниям в рамках иска Украины против России, слушания пройдут по требованиям Киева к Москве о "применении предупредительных мер" в рамках поданного иска, сообщили в понедельник в пресс-службе МИД Украины. Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта.

Согласно позиции официального Киева, "с 2014 года Россия увеличила свое вмешательство в украинские дела до новых опасных уровней, совершив военное вторжение на Украину, финансируя акты терроризма и нарушив права миллионов украинских граждан". К актам терроризма, будто бы инициированным Россией, Киев причислил в том числе крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области, а также обстрелы гражданского населения в Мариуполе, Краматорске и Харькове. Также утверждается, что в Крыму Россия "нагло растоптала устав ООН, захватив часть суверенной территории Украины с помощью военной силы", а затем "подготовила незаконный "референдум", который поспешила провести в атмосфере насилия и запугивания в отношении представителей национальностей, отличных от русской".

МИД РФ в свою очередь заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска. Как отметили в российском МИД, Киев не представил подтверждений своей позиции о том, что имеют место обстоятельства, подпадающие под конвенцию. Во внешнеполитическом ведомстве пришли к выводу, что "основной — если не единственной — целью Украины изначально являлось не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный суд".

По мнению юриста, директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, иск Украины в Международный суд ООН является "процессом ради процесса".

"В первую очередь, украинская сторона преследует политические цели, которые связаны с пиаром. В иске речь идет о военных преступлениях, в то время как Международный суд ООН располагает общей юрисдикцией. Как правило, этот суд рассматривает споры между государствами. Здесь же речь идет о военных преступлениях — о сбитом "Боинге" и финансировании терроризма. А эти вещи, в свою очередь, являются юрисдикцией Международного уголовного суда — Гаагского трибунала", - разъясняет эксперт.

По словам Дяченко, в настоящее время Украина не может подать иск против России в Международный уголовный суд.

"Иск сюда до сих пор не подан. Почему? Потому что ни Украина, ни РФ не ратифицировали Римский статут трибунала в Гааге. Здесь возникает резонный вопрос, почему за три года после Революции достоинства в Украине так и не удосужились ратифицировать Римский статут. Ведь его юрисдикция как раз и распространяется на преступления против человечности, военные преступления, геноцид и так далее. Честно говоря, не совсем понятно, почему украинская власть боится ратифицировать Римский статут. Не потому ли что боится нести ответственность за военные преступления? Других причин на сегодняшний день просто нет", - отмечает специалист.

Дяченко убеждена, что при подаче иска в Международный суд ООН не была соблюдена юрисдикция.

"В основном, суд в ООН в подобных спорах по конвенциям дает лишь консультативное заключение. Например, может быть разъяснено, нарушены ли пункты каких-то международных конвенций или нет. Принудить государство к тем или иным действиям в результате решения этого суда практически невозможно", - считает Дьяченко.

По ее словам, говоря о суде в Гааге, официальная власть злоупотребляет тем, что в этом городе находятся оба суда — Международный уголовный суд и Международный суд ООН.

"При этом немного смещается акцент с одного на другое. Это делается для того, чтобы показать, что власть проделывает хотя бы какие-то действия по возобновлению своего суверенитета, восстановления территориальной целостности. Хотя, на самом деле, это процесс ради процесса", — подытожила юрист.