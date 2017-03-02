Окончательное решение ЕС по безвизу для Украины примут 11 мая - СМИ

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Окончательное решение вопроса о предоставлении Евросоюзом безвизового режима Украине должно быть принято на заседании Совета ЕС по иностранным делам, передает издание "Европейская правда" со ссылкой на свои источники.

"Окончательное утверждение безвизового режима для граждан Украины должно состояться на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 11 мая. Об этом "Европейской правде" сообщили независимые друг от друга источники во влиятельных странах-членах Евросоюза. Календарный график был неформально согласован между европейскими институтами и странами-членами", — говорится в сообщении.

Принятие решение о предоставлении Украине безвизового режима неоднократно откладывалось. Киев рассчитывал получить его до конца 2016 года, но этого не произошло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что Евросоюз до лета введет безвизовый режим для граждан Украины.

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Решение о безвизовом режиме вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Совет ЕС выставил это требование в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины. Параллельное вступление в силу безвизового режима для стран, включенных в так называемый "позитивный список", Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили в декабре.