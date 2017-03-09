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    Националисты против Медведчука: потасовка в Каневе на Тарасовой горе

    (обновлено: )40011
    В Каневе на Тарасовой горе подрались активисты "Гражданского корпуса", "Свободы" и представители "Украинского выбора", которые также приехали возложить цветы к могиле поэта.
    видео канала Інформаційно-аналітичне агентство Кропива на YouTube

    Как сообщили в общественном движении "Украинский выбор — Право народа", лидером которого является представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук, около сотни радикалов помешали представителям "Украинского выбора" почтить память поэта. Присутствовавшая на месте полиция не приняла никаких мер.

    "Национал-радикалы напали на "Украинский выбор" у могилы Тараса Шевченко", — говорится в сообщении.

    Акцию с чтением стихотворений Шевченко и возложением цветов активисты движения проводят ежегодно.

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    Ранее президент Украины Петр Порошенко вручил деятелям культуры национальные премии имени Тараса Шевченко 2017 года, церемония состоялась в четверг в Киеве.

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