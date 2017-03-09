Националисты против Медведчука: потасовка в Каневе на Тарасовой горе

Как сообщили в общественном движении "Украинский выбор — Право народа", лидером которого является представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук, около сотни радикалов помешали представителям "Украинского выбора" почтить память поэта. Присутствовавшая на месте полиция не приняла никаких мер.

"Национал-радикалы напали на "Украинский выбор" у могилы Тараса Шевченко", — говорится в сообщении.

Акцию с чтением стихотворений Шевченко и возложением цветов активисты движения проводят ежегодно.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко вручил деятелям культуры национальные премии имени Тараса Шевченко 2017 года, церемония состоялась в четверг в Киеве.