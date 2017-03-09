Судья Чаус попросил политического убежища в Молдове

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Адвокаты беглого судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении ему политического убежища.

"В настоящее время Чаус арестован сроком на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы. После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем, сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", — заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь "Укринформу".

Ранее суд в Кишиневе арестовал Николая Чауса, экстрадиции которого добивается Украина, на 15 суток за незаконное пересечение молдавской границы.

Читайте также: Что и требовалось доказать. Соцсети обсудили судью Чауса

Судья Чаус был задержан в августе 2016 года детективами НАБУ совместно с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В ноябре 2016 года власти Украины объявили Чауса в международный розыск.