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    Судья Чаус попросил политического убежища в Молдове

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    Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь отметил, что сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища.
    Николай Чаус
    УНИАН

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Адвокаты беглого судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении ему политического убежища.

    Николай Чаус. Архивное фото
    УНИАН
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    "В настоящее время Чаус арестован сроком на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы. После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем, сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", — заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь "Укринформу". 

    Ранее суд в Кишиневе арестовал Николая Чауса, экстрадиции которого добивается Украина, на 15 суток за незаконное пересечение молдавской границы. 

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    Судья Чаус был задержан в августе 2016 года детективами НАБУ совместно с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В ноябре 2016 года власти Украины объявили Чауса в международный розыск.

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