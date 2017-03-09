ГСЧС объявила о полном возобновлении водоснабжения Авдеевки

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Централизованное водоснабжение Авдеевки в Донбассе возобновлено после восстановления работы Донецкой фильтровальной станции, сообщила в четверг Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Восьмого марта восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Пополнен резервуар питьевой воды объемом 4 тысячи кубов. В 06.00 9 марта возобновлено водоснабжение абонентов. По состоянию на 07.00 9 марта в Авдеевке тепло-, водо — и электроснабжение осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

В Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики 5 марта заявили, что в результате обстрела Донецкая фильтровальная станция снова обесточена. В среду были завершены работы по разминированию территории Донецкой фильтровальной станции.

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Ополченцы и силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявляли чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.